Vica Andrade comparte video que preocupa a sus fans: su esposo enfrenta delicado estado de salud

La modelo costarricense Vica Andrade compartió un video en el que se ve a su esposo, el mexicano Guillermo del Bosque, en la camilla de un hospital. Bosque se ve conectado a un tanque de oxígeno y con un estado de salud preocupante; mientras sus hijos Luca, Luna y Coral lo rodean y le dan muestras de afecto.

“No hay nada imposible para un Dios que nos ama, nos ve y nos escucha”, escribió Andrade en el video. De momento, no ha trascendido qué quebranto de salud afronta el director televisivo mexicano; quien ayer publicó una historia en su cuenta de Instagram.

“Vamos por el intento más grande de salud que haya vivido hasta ahora. Abrazo enorme para todos los que lo necesitan. Dios contigo”, comunicó en la red social.

Vica Andrade muestra a su esposo en preocupante estado de salud

Anteriormente, en 2018, Vica y Guillermo hablaron en exclusiva con La Nación. En aquella entrevista revelaron que en 2017 él fue diagnosticado con cáncer de huesos y en el sistema linfático.

“De la enfermedad no habíamos querido hablar hasta pasar el proceso. Me da gusto que sea para mi patria. Aunque no lo creas es la primera entrevista que hacemos juntos desde el 2016″, comentó.

“Desde el fondo de mi corazón, extiendo un agradecimiento infinito por las oraciones, apoyo emocional y espiritual que hemos recibido en esta prueba. Gracias porque creo firmemente en el poder de la oración. Hemos tenido una fe inmensa”, dijo Andrade en aquella ocasión.