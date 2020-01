“Me van a poner otro catéter en el cuello a parte del de las quimios, por ahí al día siguiente me van a extraer sangre y un aparato va a estar cazando las células madres buenas o las mejores hasta juntar dos millones, eso lo van a congelar. Dos días después recibo la primera quimio, sin cuatro seguidas. No me imagino cómo va a ser aquello. Estas quimios van a ser para erradicar lo que quede de la enfermedad”, detalló en noviembre.