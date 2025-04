Murió el esposo de Vica Andrade, Memo del Bosque

Guillermo del Bosque, esposo de la modelo costarricense Vica Andrade, falleció luego de una larga lucha contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada por primera vez en 2017. Así lo confirmó un comunicado publicado en las propias redes sociales del productor televisivo mexicano.

Memo del Bosque, como se conocía al azteca, nació en 1961 y desde hace unas semanas, Andrade compartió que su estado de salud era delicado y que habían hecho los últimos esfuerzos por tratar de que se recuperara. El texto donde se comunica su fallecimiento, es una carta que Bosque dejó firmada.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más. Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017, cuando fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia”, dicta el comunicado.

Vica Andrade muestra a su esposo en preocupante estado de salud

“Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor. Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno. Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su Creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor”, concluye el mensaje.

Años atrás, Guillermo había anunciado que venció un cáncer de huesos y del sistema linfático. No obstante, en 2020, debió someterse a un trasplante de médula ósea luego de que la enfermedad regresara. Recientemente, tuvo una recaída en su salud y de acuerdo con varios periodistas mexicanos, recibía tratamiento en un hospital de Texas.

Este es el segundo fallecimiento por cáncer de una persona cercana a Vica. En 2023, esta misma enfermedad cobró la vida de su exesposo Jean Paul Andrade.

Esta fue la carta que Guillermo del Bosque, productor mexicano y esposo de la costarricense Vica Andrade, dejó firmada para anunciar su fallecimiento. (Facebook)

Deterioro de la salud de Guillermo del Bosque

El 7 de marzo, Vica Andrade compartió un video en el que se veía a su esposo, en la camilla de un hospital. El productor estaba conectado a un tanque de oxígeno y con un estado de salud preocupante; en las imágenes se veía a sus hijos Luca, Luna y Coral, quienes lo rodeaban y le daban muestras de afecto.

“No hay nada imposible para un Dios que nos ama, nos ve y nos escucha”, escribió Andrade en la publicación. “Vamos por el intento más grande de salud que haya vivido hasta ahora. Abrazo enorme para todos los que lo necesitan. Dios contigo”, añadió.

La historia de Memo del Bosque y Vica Andrade

Memo del Bosque y Vica Andrade se conocieron en México, país al que emigró la costarricense y donde triunfó en el mundo del espectáculo. Ambos iniciaron su matrimonio a mediados de los años 2000 y procrearon a tres hijos: Luca (20), Luna (17) y Coral (14).

Según confesó a Viva en 2018, Vica adoptó una vida mucho más tranquila y con un perfil mediático bajo, tras el nacimiento de sus tres hijos menores (en 1990 nació Jean, su primer hijo, fruto de su unión con Jean Paul).

“Cuando llegan mis hijos me di cuenta de que mi objetivo no era la fama, ni estar en el reflector, sino que mi objetivo oculto era estar presente para mis hijos”, afirmó.

“Creo que para cualquier mujer es de las cosas más importantes que hay y debe de haber. Ellos me aterrizaron tremendamente, el irme dando cuenta de que muchas veces nos manejamos por emoción y entusiasmo, al menos en mi caso... aterricé y en esa parte me pregunte: ‘¿qué era lo que quería hacer en mi vida?‘. Fue una bendición contar con ellos para darme cuenta de que eso era lo que quería hacer”, agregó.