Vica Andrade, con el ‘corazón desgarrado’, se desahogó al narrar los últimos momentos de su madre

Vica Andrade está de luto por el fallecimiento de su madre, María Elena Solís Vargas.

Vica Andrade ha tenido un difícil año de luto. En abril, su esposo Guillermo del Bosque falleció tras una larga lucha contra el cáncer, y este domingo 28 de setiembre perdió a su madre, María Elena Solís, a los 90 años.

Recientemente, la modelo costarricense se desahogó sobre el duro momento que atraviesa y publicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

“Mi corazón desgarrado, pero completo en ti, Jesús. Tú eres la fuente, la fuerza y el consuelo. Son momentos para reconocerte en mí. Mis dos Ángeles ahora juntos en el cielo”, escribió Andrade.

Vica Andrade celebró en Costa Rica el cumpleaños 90 de su mamá

Además, dio detalles del deceso de su madre, revelando que ocurrió “después de un día hermoso, riendo y comiendo con todos sus hijos y nietos”.

“Ella, mi reina, simplemente se quedó dormidita en su sillón. Gracias, gracias Dios por cumplir todos sus sueños hasta el último momento de su vida”, se lee en el mensaje.

La muerte de la madre de Vica Andrade

Vica Andrade etuvo presente en el funeral de su madre María Elena Solís Vargas, realizado en Palmares. (Instagram)

Este martes 30 de setiembre —día en que se celebró el funeral en Palmares de Alajuela— Andrade compartió fotografías para despedirse de su “flor más bella”, como cariñosamente llamaba a su madre.

“Mi mamita preciosa descansa en paz en los brazos del señor”, escribió en una de las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram. En la fotografía se observa el féretro de doña María con una foto de ella encima, flores al fondo y un crucifijo.

En otra de las imágenes aparece la señora abrazada a una niña. En esa publicación, Andrade escribió: “La más hermosa de las flores. Madre, abuela, bisabuela, como ninguna. Te amo ma”.

Finalmente, la presentadora radicada en México, compartió una fotografía de ella abrazando a su madre hace varios años y otra en la que se observa a Solís junto a Memo del Bosque, esposo de Vica, quien falleció en abril pasado tras batallar contra un cáncer.

En julio pasado, Andrade publicó en sus redes sociales fotografías y videos de la celebración del cumpleaños número 90 de su progenitora. Con frecuencia compartía imágenes junto a ella, en las que le expresaba su gratitud y amor.