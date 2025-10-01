Viva

Vica Andrade se despide de su madre con emotivas fotografías y mensajes

María Elena Solís, vecina de Palmares, falleció a los 90 años

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Vica
Vica Andrade solía compartir fotografías con su madre en sus redes (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vica AndradeFallecimientoMaría Elena Solís
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.