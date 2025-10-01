Vica Andrade se despide de su madre con emotivas fotografías y mensajes

La actriz y presentadora costarricense Vica Andrade atraviesa otro momento de duelo, pues el lunes falleció su madre, María Elena Solís, a los 90 años.

Aunque en un inicio no se pronunció directamente sobre el deceso, este martes —día en que se celebró el funeral en Palmares de Alajuela— Andrade compartió fotografías para despedirse de su “flor más bella”, como cariñosamente la llamaba.

“Mi mamita preciosa descansa en paz en los brazos del señor”, escribió en una de las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram. En la fotografía se observa el féretro de doña María con una foto de ella encima, flores al fondo y un crucifijo.

En otra de las imágenes aparece la señora abrazada a una niña. En esa publicación, Andrade escribió: “La más hermosa de las flores. Madre, abuela, bisabuela, como ninguna. Te amo ma”.

Finalmente, la presentadora radicada en México compartió una fotografía de ella abrazando a su madre hace varios años y otra en la que se observa a Solís junto a Memo del Bosque, esposo de Vica, quien falleció en abril pasado tras batallar contra un cáncer.

En julio pasado, Andrade publicó en sus redes sociales fotografías y videos de la celebración del cumpleaños número 90 de su progenitora. Con frecuencia compartía imágenes junto a ella, en las que le expresaba su gratitud y amor.

Vica Andrade compartió una fotografía en la que aparecen su madre María Elena Solís y su esposo Memo del Bosque, quienes fallecieron con cinco meses de diferencia. (Tomada de redes sociales)

En una de las imágenes que publicó Vica Andrade se observa el féretro de su madre. (Tomada de redes sociales)

