Teletica envía sentido mensaje a Vica Andrade por la muerte de su madre

La presentadora radicada en México atraviesa un duelo tras la muerte de su madre, María Elena Solís quien falleció de 90 años

Por Fiorella Montoya
María Elena Solís, madre de Vica Andrade, murió el 29 de setiembre a los 90 años.
María Elena Solís, madre de Vica Andrade, murió el 29 de setiembre a los 90 años. (Instagram/Instagram)







