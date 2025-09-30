Teletica envía sentido mensaje a Vica Andrade por la muerte de su madre

Este 29 de setiembre se conoció la muerte de María Elena Solís, madre de la modelo y presentadora Vica Andrade. Ante la noticia, Teletica aprovechó el espacio de De boca en boca para enviar un mensaje de apoyo y solidaridad para la tica.

La encargada de leer el mensaje de pésame fue la presentadora María Fernanda León.

“Ayer hablamos del fallecimiento de la mamá de nuestra querida Vica Andrade y por eso queremos mandar, desde Televisora de Costa Rica, nuestro más sentido pésame porque lamentamos profundamente el fallecimiento de doña María Elena Solís Vargas”, inició el mensaje.

“Su vida fue testimonio de amor, fortaleza y muchísima entrega, fue madre, abuela, amiga y guía y su luz va a seguir brillando en cada recuerdo, en cada enseñanza y en cada gesto de ternura que dejó sembrado en quienes tuvieron el privilegio de conocerla”, agregó el mensaje.

Tras la intervención de León, Bismarck Méndez se unió al mensaje y le mandó un fuerte abrazo a la presentadora. Montserrat del Castillo le recordó el cariño del público.

“No estás sola, aquí tenés a tu familia, un país que te quiere y recuerda con cariño”, mencionó. Mauricio Hoffman también se unió al abrazo solidario.

Andrade se pronunció poco en sus redes sociales. Sin embargo, este martes 30 de setiembre publicó varias fotografías de su madre, entre ellas una del ataúd con flores y una cruz.

“Mamita preciosa, descansa en paz en los brazos del Señor. La más hermosa de las flores, madre, abuela, bisabuela como ninguna. Te amo ma”, escribió.

La madre de Vica Andrade tenía 90 años al momento de fallecer. (Tomada de redes sociales)

Mensaje completo del pésame de Teletica:

