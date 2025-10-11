De taxista y vendedor de lotería a liderar ‘La dulce vida’

Óscar Estrada, vecino de Alajuela, lidera la tabla de posiciones del concurso de humor 'La dulce vida' de Repretel.

El programa La dulce vida dejó muchas risas, vacilones y también al primer líder de la competencia de humor de Repretel.

Este viernes 10 de octubre fue el debut del show liderado por Norval Calvo, con la presentación de 10 participantes que, todas las semanas, se encargarán de hacer las delicias del público a punta de risas.

María Isabel Zúñiga, David Vargas, Óscar Estrada, José Andrés Saavedra, Argenis Matarrita, Reynaldo Marín, Christian Barquero, Jonathan Arias, Lindsay Mayorga y Carlos García son los responsables de subir al escenario para con su talento buscar el premio de $15.000 y el título de nuevo maestro del humor en Costa Rica.

LEA MÁS: Así fue el estreno de ‘La dulce vida’, el programa que promete risas y emociones en Repretel

En la primera jornada, los jueces Norval Calvo, Mario Chacón y María Mayela Padilla le dieron a Óscar Estrada 22 puntos, marcándolo así con la mayor puntuación de la noche.

Este humorista es de Alajuela y se dedica a la venta de lotería y al transporte en taxi.

En la segunda, tercera y cuarta posición se ubicaron con un empate de 21 puntos los concursantes Christian Barquero, Jonathan Arias y María Isabel Zúñiga.

La agrupación Los Ajenos fueron los encargados de ponerle el toque musical al debut de 'La dulce vida', de Repretel. (José Cordero)

Carlos García, Lindsay Mayorga y Argenis Matarrita alcanzaron 20 puntos, mientras que Reynaldo Marín ocupó el octavo puesto con calificación de 19. Al cierre de la tabla de posiciones se ubicaron José Saavedra y David Vargas, con 18.

En La dulce vida también se dio el inicio del reality show La casa de los mozotes, que tiene como habitantes a Candy, Galleta, Chemi, Paquita, Gorgojo, don Óscar, Donald Trump y Víctor Carvajal.

El próximo viernes, en el segundo episodio de La dulce vida, se conocerá al primer eliminado de esta temporada.

LEA MÁS: ‘Me siento con ansiedad’, dice Norval Calvo por inicio de ‘La dulce vida’ este viernes