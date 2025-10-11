Así fue el estreno de ‘La dulce vida’, el programa que promete risas y emociones en Repretel

El programa de humor La dulce vida inició en la pantalla de Repretel este viernes 10 de octubre con 10 participantes cargados de emociones, imitaciones, chistes y entusiasmo por hacer reír al público costarricense.

Uno de ellos obtendrá el premio de $15.000 y el título de nuevo maestro del humor en Costa Rica. Los concursantes fueron María Isabel Zúñiga, David Vargas, Óscar Estrada, José Andrés Saavedra, Argenis Matarrita, Reynaldo Marín, Christian Barquero, Jonathan Arias, Lindsay Mayorga y Carlos García.

Cada participante dispuso de tres minutos para presentar un número humorístico; la mayoría de ellos se acompañó de utilería para sus shows. En el escenario lograron provocar risas entre el público, los jueces y quienes siguieron el estreno desde casa.

Los encargados de evaluar su presentación fueron Norval Calvo, Mario Chacón y María Mayela Padilla, quienes ofrecieron comentarios sobre el desempeño de los concursantes.

Además, el programa presentó a los personajes de La casa de los mozotes, quienes también buscarán generar polémica, risas y emociones en la audiencia.

Los encargados de este segmento son: Candy, Galleta, Chemi, Paquita, Gorgojo, don Óscar, Donald Trump y Víctor Carvajal.

El público no se fue con las manos vacías, pues también tenían la posibilidad de ganar dinero por contar chistes.

Al cierre de esta nota, los integrantes de La casa de los mozotes estaban eligiendo en qué cuarto estarían; tenían dos opciones: dulce o amargo. Y faltaban por presentarse tres concursantes.

Estas son algunas de las imágenes del primer programa:

Gustavo Gamboa al lado de la participante Lindsay Mayorga. (José Cordero)

María Isabel Zúñiga fue la primera concursante de la noche. (José Cordero)

Gustavo Gamboa y Viviana Calderón fueron los encargados de presentar el programa. (José Cordero)

'La dulce vida' dio inicio este viernes 10 de octubre. (José Cordero)

Los Ajenos fueron parte del programa. (José Cordero)