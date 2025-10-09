Personaje de Víctor Carvajal se une a ‘La casa de los mozotes’, nuevo reality de Repretel

El gracioso y divertido personaje de Víctor Carvajal, interpretado por el humorista Edson Picado, será el último invitado a La casa de los mozotes, producción de Repretel. Este espacio será exclusivo del programa La dulce vida, que iniciará este viernes 10 de octubre.

LEA MÁS: ¿'La casa de los famosos’ versión tica? Repretel hizo este inesperado anuncio

Los personajes convivirán bajo un mismo techo, aislados del mundo exterior y con cámaras grabando cada instante, las 24 horas del día, según indicó el canal cuando anunció el espacio.

El formato corresponde a un programa de televisión tipo reality, en el que varias celebridades conviven en una casa vigilada por cámaras durante todo el día. Los participantes enfrentan desafíos, forman alianzas, reciben nominaciones y sufren eliminaciones semanales, mientras buscan un premio final y el respaldo del público.

Viviana Calderón, Gustavo Gambao y Edson Picado presentarán 'La dulce vida'. (Cortesía)

¿Quiénes son los participantes?

Repretel anunció que Candy, personaje de Pelando el ojo interpretado por Katherine González, fue la primera en aceptar el reto de ser parte del reality show.

Galleta fue el segundo en aceptar. Este personaje, interpretado por el humorista Franklin Vargas, le pondrá el toque curioso al programa con sus salidas y ocurrencias.

Repretel también confirmó a Chemi como el tercer integrante del esperado show. Este personaje está inspirado en el ganadero Chemi Jiménez y es interpretado por el imitador Gustavo Ramírez.

Juan Diego Ramírez se une al elenco para aportar el picante, la fuerza y el canto con su interpretación del personaje de Paquita.

Gorgojo es el quinto participante confirmado de La casa de los mozotes. Con su alegría, sus chistes y su particular trompeta, promete llenar la casa de buen humor y diversión. El personaje es encarnado por Vinicio Vargas.

La casa de los mozotes tendrá a Candy, protagonizada por Katherine González. (Instagram)

Con su estilo tranquilo, don Óscar llega decidido a conciliar los conflictos. El personaje es interpretado por Norman Calvo.

Otro político fue anunciado. Este le pondrá el toque extranjero y polémico al programa: se trata de Donald Trump, interpretado por Sebastián López.

El último en unirse fue Víctor Carvajal.

El espacio estrenará su tercera temporada este viernes a las 8 p. m. por Canal 6. Gustavo Gamboa, Edson Picado y Viviana Calderón estarán a cargo de la conducción.