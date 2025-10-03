Este personaje no lo esperábamos en ‘La casa de los mozotes’, pero es el tercer invitado al programa de Repretel

'La casa de los Mozotes' es parte del concurso humorístico 'La dulce vida', de Repretel.

Este personaje sí que es una sorpresa; nadie esperaba que podría sumarse al reality show La casa de los mozotes, de Repretel.

En la realidad es un hombre serio, de haciendas, toros y caballos, pero su versión humorística es más curiosa y divertida, así que sumará mucho humor al espacio que se transmitirá en el concurso La dulce vida.

Repretel anunció que Chemi es el tercer integrante del esperado show, que se transmitirá a partir del viernes 10 de octubre, a las 8 p. m.

Chemi está inspirado en el ganadero Chemi Jiménez y es interpretado por el imitador Gustavo Ramírez.

¿Quiénes más estarán en La casa de los mozotes?

La casa de los mozotes es la versión a la tica del exitoso reality show La casa de los famosos y ya tiene tres habitantes confirmados.

Chemi se suma a 'La casa de los mozotes', de Repretel. (Instagram/La Nación)

La primera de ellas fue Candy, personaje de Katherine González de Pelando el ojo. El segundo integrante del programa es Galleta, personificado por el comediante Franklin Vargas, con amplia trayectoria en la radio, la televisión y las transmisiones de los toros en Costa Rica.

La dulce vida será conducida por Gustavo Gamboa, Viviana Calderón y Edson Picado.