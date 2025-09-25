Viva

¿'La casa de los famosos’ versión tica? Repretel hizo este inesperado anuncio

La propuesta de Canal 6 promete un grupo de personajes que serán grabados las 24 horas del día

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
'La casa de los Mozotes' será la versión costarricense de 'La casa de los famosos'.
'La casa de los Mozotes' será la versión costarricense de 'La casa de los famosos'. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RepretelLa casa de los famososLa casa de los mozotes
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.