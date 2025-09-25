¿'La casa de los famosos’ versión tica? Repretel hizo este inesperado anuncio

'La casa de los Mozotes' será la versión costarricense de 'La casa de los famosos'.

¿Se imagina la polémica, nominaciones y discusiones de La casa de los famosos en versión costarricense? Repretel lo hará posible, tras anunciar este miércoles la producción de una versión nacional del formato que ya se ha transmitido en países como México y Colombia.

“Llega a Costa Rica La casa de los Mozotes. Un grupo de personajes convivirá bajo un mismo techo, aislados del mundo exterior y con cámaras grabando cada instante, las 24 horas del día", señaló la publicación oficial.

Este formato corresponde a un programa de televisión tipo reality en el que varias celebridades conviven en una casa vigilada por cámaras las 24 horas. Los participantes enfrentan desafíos, forman alianzas, reciben nominaciones y sufren eliminaciones semanales, mientras buscan un premio final y el respaldo del público.

'La dulce vida' será presentado por Viviana Calderón, Gustavo Gambao y Edson Picado. (Cortesía Repretel)

La televisora no reveló nombres de los participantes. Sí confirmó que se tratará de un segmento exclusivo del programa de humor La dulce vida.

El espacio estrenará su tercera temporada el viernes 10 de octubre a las 8 p. m. por Canal 6. Gustavo Gamboa, Edson Picado y Viviana Calderón estarán a cargo de la conducción.