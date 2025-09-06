Viva

Gustavo Gamboa se muestra ilusionado al ser fichado por Repretel para ‘La dulce vida’

La producción incorporará un set renovado y más de una hora de contenido en cada emisión

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

Repretel apostó por refrescar su propuesta humorística. La televisora confirmó que el comediante Gustavo Gamboa acompañará a Viviana Calderón en la conducción de La dulce vida, espacio que estrenará su tercera temporada el próximo viernes 10 de octubre a las 8 p. m. por Canal 6.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RepretelLa dulce vidaGustavo Gamboa
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.