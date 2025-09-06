Gustavo Gamboa se muestra ilusionado al ser fichado por Repretel para ‘La dulce vida’

Repretel apostó por refrescar su propuesta humorística. La televisora confirmó que el comediante Gustavo Gamboa acompañará a Viviana Calderón en la conducción de La dulce vida, espacio que estrenará su tercera temporada el próximo viernes 10 de octubre a las 8 p. m. por Canal 6.

El programa, que combina competencia, humor y entretenimiento familiar, se consolidó como uno de los formatos de mayor audiencia de la televisora desde su primera emisión. La llegada de Gamboa busca aportar una dinámica diferente a la pantalla y fortalecer la complicidad en la conducción.

Gamboa es conocido por su versatilidad en el humor y su experiencia en televisión y teatro. El comediante, recordado por su participación en espacios como Tu cara me suena en Teletica, aseguró que esta oportunidad representa un reto que asume con entusiasmo.

Viviana Calderón y Gustavo Gamboa unirán su experiencia y buen humor como conductores de 'La dulce vida', de Repretel. (Cortesía Repretel)

“Estamos muy contentos en la casa. Cada vez que surge un nuevo proyecto, lo vemos como una bendición y una oportunidad más. Me he sentido cómodo desde que llegué a Repretel, no solo en el set, sino también en maquillaje y en cada pasillo. Ese ambiente me ha dado confianza para trabajar con entusiasmo en el programa”, expresó en un video publicado por la televisora.

El humorista agregó que su principal objetivo es conectar con el público. “En este programa la gente se va a reír. No hay nada mejor que limpiar el alma con humor, y eso es lo que ofrecerá La dulce vida. Los esperamos desde este viernes 10 de octubre por Canal 6, en una edición de más de una hora para disfrutar en familia”.

La dulce vida reúne a comediantes nacionales en un certamen que combina competencias creativas, improvisación y retos de actuación. El espacio funciona como vitrina para talentos emergentes, quienes se exponen ante el público con rutinas de humor en distintos géneros.

