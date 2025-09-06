Esto dijo Viviana Calderón tras el anuncio de su regreso a Repretel

Viviana Calderón habló sobre su regreso a Repretel a través de sus redes sociales. Conducirá 'La dulce vida' junto al comediante Gustavo Gamboa.

Unos cuantos años después de su debut en la televisión nacional con A todo dar, Viviana Calderón regresará a las pantallas de Repretel como conductora del programa La dulce vida.

La empresa confirmó su incorporación a la tercera temporada de la competencia de comediantes, cuyo estreno está previsto para el viernes 10 de octubre a las 8 p. m.

“Regreso a la pantalla chica adonde fue mi primera casa y donde inició mi carrera en televisión. Agradezco muchísimo que me hayan vuelto abrir las puertas. Gracias a Norval (Calvo) por tomarme en cuenta para este proyecto que, sin duda, lo vamos a disfrutar muchísimo. Estoy muy emocionada y con muchas ganas de que inicie”, expresó Calderón en sus redes sociales.

Viviana Calderón se mostró alegre al anunciar su regreso a Repretel

La dupla de la rubia en la conducción del show será el comediante Gustavo Gamboa, según anunció Repretel. El espacio también contará con la participación de humoristas del elenco de Pelando el ojo y de Edson Picado como presentador de lo que sucede detrás del escenario.

“Es demasiado cool trabajar con Tavo (Gustavo Gamboa) y todo el elenco de Pelando el ojo, o sea, dimensionen el nivel”, añadió Calderón.

La conductora también hizo un llamado al público de sumarse a la nueva temporada de La dulce vida, ya que las audiciones se realizarán los días 13 y 14 de setiembre en las instalaciones de Repretel, ubicadas en La Uruca, San José, en un horario de 9 a. m. a 4 p. m.

“Si usted tiene esa chispa de hacer chistes y puede imitar, este es el momento para seguir brillando. Vayan a las audiciones”, comentó.

