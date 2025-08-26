Viva

Norval Calvo habla sobre su nuevo rol en Repretel: ‘Vienen cambios muy bonitos para la empresa’

El líder de ‘Pelando el ojo’ será el director creativo de las transmisiones de fin de año de Canal 6 tras la destitución de Frederick Fallas

Por Juan Pablo Sanabria
Las fiestas de Pedregal Toros
Norval Calvo aseguró que aunque lamenta el despido de Frederick Fallas de Repretel, asumirá este nuevo reto lleno de paz. (Alonso Tenorio)







Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

