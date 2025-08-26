Norval Calvo habla sobre su nuevo rol en Repretel: ‘Vienen cambios muy bonitos para la empresa’

Norval Calvo aseguró que aunque lamenta el despido de Frederick Fallas de Repretel, asumirá este nuevo reto lleno de paz.

Repretel anunció este lunes 25 de agosto que Norval Calvo, líder de Pelando el ojo, será el director creativo de las transmisiones de fin de año de Canal 6 como las corridas de toros, el Festival de la Luz y “otras sorpresas”.

Calvo conversó con La Nación sobre este nuevo reto que, según asegura, asume con total responsabilidad, pero con la satisfacción que le da ser parte de este tipo de transmisiones desde hace 37 años.

“Yo disfruto esto; es una pasión para mí. Disfruto con mis compañeros, con las personas que van a trabajar conmigo y bueno, a seguir adelante. Vienen cambios muy bonitos para la empresa, vienen cambios muy lindos para el beneficio de la audiencia, que eso es lo más importante”, afirmó.

Según el humorista, el rol no es algo nuevo para él, pues en los últimos años estuvo inmerso en la producción junto a Diana Rosa Villalobos, quien también liderará el equipo este 2025.

Norval Calvo recordó esta entrevista que le hizo Rodrigo Sáncez

Esta noticia llegó junto a la destitución de Frederick Fallas, quien fungía como productor de Las historias y quien también hacía mancuerna con Villalobos en las transmisiones decembrinas.

“Lastimosamente, se va un compañero. Le tengo un gran aprecio y aprendí mucho de él; pero son decisiones que toma la empresa, en las que no tuve que ver absolutamente nada.

“A mí me llaman después de tomar una decisión de esas para yo asumir un papel que en algún momento ya estaba asumiendo, pero que en este caso, se me da más formalmente”, expresó Calvo.

“Me siento muy tranquilo, con mucha paz, porque es una decisión que toma la empresa y yo no. Yo soy un soldado más de esta empresa, al que le piden una colaboración y que me sumo a al trabajo que hay que hacer. No tengo ningún cargo de conciencia en absoluto, porque no es una decisión mía”, añadió.

Finalmente, Calvo recalcó que aunque la gente lo suele encasillar solo como humorista e imitador, la mayoría desconoce que es profesional en periodismo y administración de empresas, lo cual le da un contundente respaldo para asumir este puesto.