Tras el despido de Frederick Fallas de Repretel, Norval Calvo asumirá este rol en canal 6

Desde hace varios años, el experimentado Norval Calvo ha sido ficha de las transmisiones de fin y principio de año de Repretel.

Con el anuncio del despido del productor y periodista Frederick Fallas de Repretel, la empresa también informó de que Norval Calvo, director de Pelando el ojo, será quien asuma la dirección creativa de las transmisiones de fin y principio de año en canal 6.

Según explicó Fallas a La Nación, su despido le fue comunicado este lunes 25 de agosto por la mañana. El periodista contó que en la empresa le comunicaron que sus lineamientos ya no iban acorde con los de la empresa, por lo que decidieron prescindir de sus servicios.

Ante esta decisión, Repretel optó por Calvo para encargarse de las producciones que tradicionalmente se realizan en diciembre y enero, como los Toros del 6, el Festival de la Luz y “otras sorpresas que tiene la empresa para su audiencia”, agregó el comunicado de prensa del canal.

Además de Calvo, Diana Rosa Villalobos también se suma al equipo de producción.

“Me siento muy honrado y agradecido con Dios por esta designación. La asumo con gran responsabilidad. Trabajaremos muchos proyectos nuevos con el gran equipo de Grupo Repretel. Me enfocaré en compartir mi experiencia y dar oportunidad a talento nuevo para llevar siempre alegría a nuestras audiencias”, manifestó Calvo en el comunicado de prensa.