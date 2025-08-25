Frederick Fallas tras ser despedido de Repretel: ‘La noticia me tomó con asombro y susto’

Frederick Fallas trabajó en Repretel durante casi 25 años. Él estuvo detrás de programas como 'Informe 11', 'La matraca' y 'La dulce vida'.

La mañana de este lunes 25 de agosto Repretel anunció el despido del productor y periodista Frederick Fallas, quien estaba al frente del programa Las historias.

En un comunicado de prensa, la empresa le agradeció al comunicador su labor en el canal. Además, confirmaron que el espacio televisivo de las noches de canal 11 “se enfila hacia una propuesta renovada”.

Ante consulta de La Nación, Fallas confirmó su salida de Repretel. “Sí, hoy en la mañana recibí la noticia de que los lineamientos míos ya no iban acorde con los de la empresa, entonces decidieron prescindir de mi servicio”, dijo el periodista en llamada telefónica.

Agregó que la noticia lo tomó por sorpresa y le causó asombro. “Una noticia así siempre causa un asombro y un susto al mismo tiempo, pero estoy muy tranquilo, muy ecuánime esperando a ver qué es lo que tiene Dios para mí en mi futuro”, agregó.

Fallas trabajó en Repretel durante más de 24 años. Laboró en espacios como Informe 4, Informe 11, La matraca, La dulce vida y coberturas como las del tope nacional, Festival de la Luz y corridas de toros de fin de año.

“Gracias a mi Dios, todos los programas que he tenido han sido líderes en audiencia en las horas que han estado. Entonces uno se va muy contento, con esa satisfacción”, manifestó.

El comunicador recordó las enseñanzas que le dejó su trabajo en Repretel. “Entré como un periodista y salgo como un productor muy completo, gracias a Dios. Entré sin familia y ahora tengo una familia hermosa con mi esposa y con mi hija (...) De aquí saqué mi título de maestría y un montón de estudios. Muy contento con la oportunidad que Dios me dio, la he disfrutado al máximo”, expresó.

Desde hace varios años, el productor Frederick Fallas fue productor de las transmisiones de fin y principio de año en Repretel. (Archivo)

Fallas comentó que tiene la oportunidad de realizar un preaviso, pero que todavía no ha tomado la decisión de cuándo será su último día de trabajo en Repretel, además fue claro en que se va en muy buenos términos con la empresa.

El adiós de Frederick Fallas a Repretel

Este mismo lunes en la mañana, Fallas les comentó a sus compañeros de trabajo sobre su despido.

“Pobrecitos, unos estaban llorando. Hay cariños, son amistades excelentes con las que hemos vivido muchas cosas. Es normal, es un luto; aunque me alegro de que sea un lazo de sangre más que otra cosa más”, concluyó.