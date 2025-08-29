Viva

Gustavo Gamboa responde a actriz venezolana por críticas al ‘Pura vida’: ‘Pensé que el drama era en telenovelas’

La actriz cuestionó el ‘Pura vida’ y lo calificó como mercadeo y publicidad sin relación con la realidad en las calles

Por Fiorella Montoya

La actriz venezolana Ana Karina Manco generó polémica en redes sociales tras publicar un video en el que expresó su malestar por la forma de conducir en Costa Rica. Sus declaraciones desataron debate y provocaron la reacción del comediante Gustavo Gamboa y otras figuras del medio costarricense.








Ana Karina MancoGustavo Gamboa
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

