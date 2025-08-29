Gustavo Gamboa responde a actriz venezolana por críticas al ‘Pura vida’: ‘Pensé que el drama era en telenovelas’

La actriz venezolana Ana Karina Manco generó polémica en redes sociales tras publicar un video en el que expresó su malestar por la forma de conducir en Costa Rica. Sus declaraciones desataron debate y provocaron la reacción del comediante Gustavo Gamboa y otras figuras del medio costarricense.

En el video expresó descontento con el tránsito costarricense y calificó a los conductores como agresivos.

“Tengo que contar lo que es vivir en Costa Rica. Aquí la gente te tira el carro, los camiones te quieren matar, es el país más agresivo manejando. El ‘pura vida’ es totalmente falso, para que lo sepan. Esto es una hipocresía. La gente más agresiva que he conocido en la historia de mi vida es aquí”, expresó Manco con evidente molestia.

La actriz insistió en que los accidentes de tránsito forman parte del día a día y que percibió una violencia constante en las calles.

Tras la difusión del video, Gustavo Gamboa reaccionó en su cuenta de Instagram. En un primer extracto, utilizó el humor para suavizar las críticas de Manco. “Señores, por favor, no sean tan agresivos al manejar. Esta señora ya está entrada en años y le puede dar un paro cardíaco. Por dicha solo ha viajado a Costa Rica, me imagino, porque en la India no debe ser así”, expresó con tono irónico.

Ana Karina Manco criticó la forma de manejar de los costarricenses y Gustavo Gamboa reaccionó en dos tonos: primero con humor y luego con un mensaje más serio sobre la agresividad vial. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

En un segundo momento, el comediante abordó el tema con seriedad y reconoció que sí existen conductores imprudentes en el país. “Hablando en serio, claramente aquí hay gente que maneja mal, que tira el carro y que no es cortés. Pero no pasa solo en Costa Rica, es una realidad mundial. La gente cada vez es menos empática y no quiere dar campo en la calle. Eso genera agresividad porque el tránsito se convierte en un medio para soltar la frustración”, explicó.

Gamboa también cuestionó el tono de las declaraciones de la actriz y consideró que incurrió en una generalización. “Lo que está mal es decir que en Costa Rica no somos ‘pura vida’. Somos un país de fronteras abiertas para todo el mundo. Además, la señora terminó poniéndose agresiva al final, lo que contradice su reclamo. Yo pensé que el drama de las novelas venezolanas se quedaba en las telenovelas, pero parece que no”, comentó entre risas.