Verónica Bastos se enfureció ante este comentario contra Costa Rica de actriz venezolana

La periodista Verónica Bastos publicó en su Instagram un mensaje de molestia contra una actriz venezolana que se quejó de Costa Rica.

La actriz venezolana Ana Karina Manco publicó en sus redes sociales una acalorada queja sobre la manera de conducir y de comportarse de los costarricenses, lo que provocó molestia en varias personas; entre ellas, la de la periodista y presentadora tica Verónica Bastos, quien no dudó en salir al paso y defender a nuestro país.

La artista, reconocida también por ser modelo, abogada y empresaria, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que afirmó que el Pura vida de Costa Rica no es más que publicidad, ya que este “es el país más agresivo en el que ha manejado”.

Rápidamente, el video se volvió viral en redes sociales, hasta que le llegó a la comunicadora costarricense, figura del programa La mesa caliente, de Telemundo.

La tica no se aguantó y le dedicó un fuerte mensaje en el que afirmó que Costa Rica se caracteriza por recibir a quienes salen de sus países buscando una mejor vida.

Bastos instó a los ticos a pedir a la intérprete que ofrezca una disculpa pública por lo que dijo.