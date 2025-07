Verónica Bastos destaca en la lista de ‘Los 50 más bellos de 2025′ de la revista ‘People’

Uno de los rostros más reconocidos de la farándula costarricense destaca en la afamada lista Los 50 más bellos de la revista People en español. Se trata de la periodista y presentadora de televisión Verónica Bastos, quien principalmente ha hecho su carrera en México y Estados Unidos.

La propia Bastos fue quien compartió la noticia en sus redes sociales este martes 15 de julio, durante el programa La mesa caliente de Telemundo, donde funge como conductora.

“Estoy muy honrada de que me incluyan en su lista. Pero la belleza es interior, eso es lo más importante”, afirmó la tica.

Además, se mostró muy agradecida por figurar en la lista con personalidades que, según explicó, han dedicado su vida a las artes y a la cultura.

LEA MÁS: Verónica Bastos tuvo fuerte discusión en vivo: vea el tenso momento (con golpe a la mesa incluido)

People dividió la selección de sus 50 bellos en varios apartados. Verónica destaca en la nota titulada Los 50 más bellos de 2025: la fascinación de la pantalla. En esta categoría figuran personalidades de la televisión como Tom Llamas, presentador de NBC Nightly News, y la presentadora mexicana Alejandra Espinoza.

Lo que dice People de Verónica Bastos

Cada famoso elegido para Los 50 más bellos tiene un espacio dedicado a contar su historia en la revista.

Sobre la costarricense, People escribió: “El momento en que Verónica Bastos se siente más radiante no es en una alfombra roja o ante las cámaras de televisión. ‘Me hace sentir bella mi esposo, cuando llego a casa y, después de un largo día de trabajo, sale de su oficina y me dice a todo pulmón: “¿Dónde está la conductora más guapa de la TV?’ Y yo —destrozada de cansancio, sin zapatos y con el rímel de los ojos manchados— lo abrazo”.

En la breve entrevista, Bastos comentó que para ella lo más bello de su vida son sus hijas, su esposo y su familia.

Los más bellos de People

La lista Los 50 más bellos de la revista People de este 2025 alabó a famosos de la música, la televisión y las artes.

Algunos de los nombres destacados son: Benicio del Toro, Ninel Conde, Bad Bunny, Karol G, Nathy Peluso, Fanny Lu, Belinda, Diego Luna, Zoë Saldaña, Shakira, Jorge Ramos y Manuel Carrasco.

LEA MÁS: Verónica Bastos: ‘Nunca paro de trabajar, solo así se consiguen las cosas’