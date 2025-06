Verónica Bastos tuvo fuerte discusión en vivo: vea el tenso momento (con golpe a la mesa incluido)

La reconocida periodista costarricense Verónica Bastos protagonizó una tensa discusión con su compañera Myrka Dellanos, durante la edición del 13 de junio del programa La mesa caliente.

Esto ocurrió cuando comentaban una noticia, en la que una madre latina denunciaba un aparente allanamiento a su casa en California por parte de agentes federales; con la participación de Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Ante esto, Dellanos afirmó que no estaba de acuerdo con que se grabara el operativo, pero trató de bajarle el tono y elogió que uno de los agentes pidiera bajar las armas por la presencia de niños en el hogar.

En este punto, Verónica Bastos intervino y destacó que los oficiales no enseñaron debidamente la orden judicial. Esto fue lo que detonó la discusión, pues Myrka fue insistente en asegurar que la denunciante sí vio la orden.

“Te pueden enseñar cualquier cosa. Se lo dijeron, pero no lo vio, porque no le dieron la oportunidad. Tienen que dar unos cinco minutos, para que yo me lea todo eso”, comentó Bastos.

LEA MÁS: Jorge Martínez y Christian Sandoval tuvieron un incómodo diálogo al aire: ‘Qué preocupante que vos mintás’

A pesar de que las demás panelistas coincidieron con la tica, Dellanos no dio el brazo a torcer, lo que terminó de sacar de sus casillas a la periodista nacional.

“Ay, ¡otra vez! Vuélvanlo a poner (el reportaje)”, dijo Verónica, mientras golpeó la mesa visiblemente ofuscada, para luego soltar una risa de incredulidad por la insistencia de su compañera.

Myrka Dellanos fue insistente con una apreciación que exasperó a Verónica Bastos. (Captura de Youtube)

Además, aseguró que la cubana escuchaba cosas diferentes a los demás y se llevó las manos a la cara mientras su colega hablaba.

Seguidamente, repitieron el video, con las declaraciones de la mujer:

“Cuando abrí la puerta, él me enseñó el papel y me dijo: ‘tengo una orden del juez’. Le dije: ‘¿puedo ver el papel?’, y me dijo: ‘mira, está todo firmado y voy a entrar a tu casa’. No hubo momento y ellos se metieron”.

No obstante, Myrka Dellanos no cambió de parecer y desvió el tema, al afirmar que no era necesario recurrir a los insultos; aunque en realidad ninguna lo hizo.

“Estamos tratando de buscar la paz. Si nosotros aquí en un programa de televisión vamos a estar haciendo esto, imagínense ustedes lo que va a suceder en la calle”, expresó.

LEA MÁS: Presentadora de Teletica la pasó mal al probar producto en vivo: ‘Me iba a vomitar’

Luego, Giselle Blondet dijo estar de acuerdo con ella, pero reafirmó que tenían el deber de informar lo que se veía. Esto alteró a Dellanos, quien tajantemente aseveró que ella no estaba mintiendo.

“Aquí nadie te está acusando, Myrka”, fue la frase con la que Blondet concluyó .

El video, que está disponible en YouTube, se llenó de críticas hacia Dellanos, a quien acusan de ser partidaria del gobierno de Donald Trump.

“Myrka Dellanos pasó de ser una extraordinaria periodista a convertirse en una vulgar vocera del trumpismo” y “qué triste discutir lo que se ve. Eres cubana-americana y tu gente también fue afectada”, fueron algunos de los comentarios.