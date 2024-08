Verónica Bastos: ‘Nunca paro de trabajar, solo así se consiguen las cosas’

Han pasado 23 años desde que la periodista y presentadora Verónica Bastos renunció a su trabajo soñado en la Teletica para irse a probar suerte a México.

Verónica reconoce que no fue una decisión sencilla, pues tan solo tenía unos meses de haber llegado al canal de La Sabana. Sin embargo, cuenta que el llamado de Televisa era una oportunidad que debía aprovechar y que René Picado, presidente de Televisora de Costa Rica, la convenció de dar el paso hacia el extranjero.

Desde aquel 2001, Verónica ha sido parte de populares programas de espectáculos internacionales como La Oreja y Con Todo, en Televisa; posteriormente pasó a formar parte de la cadena Univisión donde trabajó en producciones como Sal y Pimienta, El Gordo y la Flaca, Lenguilargos y Despierta América.

Verónica Bastos es presentadora de 'La mesa caliente', de Telemundo, desde hace tres años. Foto: Lilly Arce.

Tras salir de Univisión, la comunicadora alajuelense logró colocarse en Telemundo, cadena que le ha dado la oportunidad de trabajar no solo en La Mesa Caliente, sino en La casa de los famosos sin censura y Pica y se extiende, llegando así a las casas de millones de latinos que viven en Estados Unidos.

“René Picado y Fernando Contreras, de Teletica y Repretel, me ayudaron muchísimo para ser el mounstruito que hoy soy. Fueron ellos los que lo crearon”, bromea Verónica, quien a partir del 5 de agosto volverá a la pantalla de Canal 7, pues la televisora transmitirá La mesa caliente, programa en el que actualmente trabaja la tica y que se produce en Miami.

Verónica comenzó su carrera como periodista en Canal 6. En Repretel estuvo seis años y contó con las oportunidades que necesitaba para afianzar su carrera como comunicadora. Reconoce que nunca tuvo miedo, por la confianza que depositaron en ella.

LEA MÁS: Verónica Bastos regresa a la pantalla de Teletica

De hecho, siendo todavía muy joven pudo ir a los premios Óscar, a Premios Lo Nuestro y a otros eventos de tal magnitud.

“Me acuerdo que yo llegaba y si quería mi entrevista con Shakira, yo peleaba mi entrevista, igual con Alejandro Sanz, con Alejandro Fernández, con Chayanne. Yo volaba y a veces no teníamos cita y a mí no me importaba. Yo me iba porque ellos (sus jefes) creyeron en mí y me mandaban y yo iba para allá y luchaba. Creo que la fuerza que uno tiene es la que hace que puedas conseguir las cosas... Eso me convirtió en la persona que soy yo y que me llevó a México”, asegura.

Verónica asegura que desde aquel entonces ella “sabía que era capaz de muchas cosas” y por eso hoy ve para atrás y se sorprende, aunque asegura que es la misma chiquilla que creció en Alajuela.

“Hoy me veo trabajando en NBC (empresa dueña de Telemundo), que es la televisión el número uno de Estados Unidos, en Nueva York, grabando con Jimmy Fallon y haciendo Today Show en inglés y digo: ‘Wow. Está chiquita de Alajuela...’”, dice entre risas.

Además, fuera de Costa Rica también pudo formar su familia, de la que se siente muy orgullosa. Ya tiene 20 años de casada con su esposo, el productor Alexis Olivas, con quien tiene a Amanda, una adolescente de 17 años.

Verónica Bastos cumplirá 50 años el próximo mes de octubre. (Cortesía)

Eso sí, la presentadora afirma que no ha sido un camino sencillo; por el contrario, llegar hasta donde está ha sido todo un reto, pero no se arrepiente.

“Yo no paro de trabajar. Yo no he parado de trabajar en casi 30 años y solo trabajando muy fuerte y aprovechando las oportunidades se consiguen las cosas. Yo aprovecho todas las oportunidades, todo lo que me ofrecen. Yo digo que sí y a veces me canso y caigo redondita en mi casa, pero aquí sigo. Dios ha sido muy generoso conmigo”, agrega.

Y es que esta es la forma que Verónica ha encontrado para mantenerse vigente en el medio del espectáculo y el entretenimiento, uno que es demasiado competitivo.

De acuerdo con Bastos, en su carrera ha tenido la oportunidad de trabajar con las mujeres “más espectaculares del medio del espectáculo”, pero eso nunca la “ha hecho chiquitica”. Eso “me vale”, pues ella tiene claro quién es, sus cualidades y capacidades.

A lo largo de su carrera, Verónica Bastos ha entrevistado a muchos artistas internacionales, entre ellos Ricky Martin. Foto: Archivo.

“Yo digo que mientras tenga mi lengua, que me funcione para hablar y para decir lo que pienso y lo que siento, lo voy a hacer. Dios me dio esa oportunidad de comunicarme con el público y eso es lo que hago cada día en la televisión y parece que a la gente le ha gustado y me han tenido muchos años ahí”.

Sin embargo, la clave de todo está en mantener los pies sobre la tierra, a pesar de la fama y las oportunidades. Verónica confiesa que luego de salir de la pantalla y llegar a la casa tiene una mamá, quien todavía la regaña y a unas hermanas que están pendientes de ella y eso siempre le recuerda que viene de una familia humilde, de Alajuela.