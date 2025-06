Verónica Bastos sobre el duelo que experimenta Maribel Guardia: ‘Está extremadamente triste’

Verónica Bastos , reconocida periodista, y Maribel Guardia, talentosa actriz, comparten una profunda hermandad más allá del espectáculo. Ambas costarricenses han forjado una conexión inquebrantable, y ese nexo se ve reflejado en sus redes sociales, donde se apoyan mutuamente en los momentos más importantes de sus vidas.

Hace pocas semanas, Guardia estuvo unos días como invitada al programa La Mesa Caliente, de la cadena Telemundo, donde Bastos es presentadora. Su cercanía las llevó a una actividad donde bailaron y cantaron.

Incluso, Bastos mostró en redes sociales la alegría que le genera estar cerca de su amiga. “La única e inigualable” y “tenerte cerca me hace muy feliz”, comentó la periodista en un video donde abraza y le saca sonrisas a Guardia.

Maribel Guardia y Verónica Bastos siempre hablan sobre venir a Costa Rica a comerse un churchill y desayunar juntas en famosa soda. (Archivo/Archivo)

La Nación conversó con Verónica, quien realizó un viaje relámpago al país para presentarse en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica (UCR), varios años después de haberse graduado de la institución.

Bastos confesó que tiene una relación muy cercana con Maribel; incluso, pasa mucho tiempo en su casa disfrutando de su compañía y la comida costarricense que nunca falta. También dio a conocer que se encuentra muy triste tras la pérdida de su hijo Julián.

- ¿Cómo describe su relación con Maribel?

Maribel es mi hermana, es una hermana que Dios me regaló. Ella fue muy importante para mí en mi carrera. Cuando yo llegué a México, ella me abrió las puertas de su casa, de su corazón y de su familia. En este momento tan difícil de su vida y tan doloroso, mi esposo y yo no podemos hacer otra cosa que apoyarla y estar con ella.

“Ella estuvo el día del nacimiento de mi hija; ha estado en los momentos más importantes de mi vida y el destino nos hizo que, justamente, yo estuviera en México el día que pasó lo de Julián. Ese día yo estaba haciendo La casa de los famosos y, bueno, nos han tocado vivir cosas muy bonitas y muy dolorosas juntas.

- Hace poco estuvieron presentando juntas...

Telemundo la invitó a venir a hacer el programa con nosotros por una semana. Por supuesto que ella aceptó, por el cariño que nos tenemos nos la pasamos divino. Cuando está conmigo yo trato de que no hablemos de cosas tristes, darle un ratito de felicidad, de que se sienta contenta, que vayamos a bailar. La verdad me cuesta sonsacarla, porque su dolor es tanto tanto tanto... UEs una mamá que tiene un gran dolor en su corazón, pero nos la pasamos divino.

“Ella se va a mi casa, va a la playa y camina. Luego se va para el balcón de mi casa y después platicamos, chismeamos y nos lo pasamos muy bien juntas”.

Verónica Bastos habla sobre Maribel Guardia: 'Es mi hermana'

- ¿Ella se queda en su casa?

No, ella tiene su propio lugar donde se queda en Miami, entonces no, pero se la pasa más en mi casa que ahí, te lo juro.

- Usted, como amiga, ¿cómo ha visto a Maribel en medio de las situaciones que afronta?

Pues muy triste, imagínate, ella está extremadamente triste porque perdió a su hijo, que es lo más doloroso. Yo creo que pasar por esa situación no se la deseamos a nadie, pero aquí estamos los que la amamos para levantarla.

- Ustedes comparten mucho, imagino que hablan de Costa Rica. ¿Qué cosas recuerdan y qué hacen cuando vienen al país?

Hablamos todo el tiempo de que queremos irnos a comer un churchill, que queremos ir a comer, siempre vamos a desayunar a Soda Tapia, esos son imperdibles. Y bueno, hablamos de las chanchaditas y cositas que yo traigo de Costa Rica; acá yo tengo galletas, yo tengo natilla, salsa Lizano, entonces, cuando hacemos comida en la casa, también se usa todo lo que hay en Costa Rica.