Turista se sorprende con situación que considera ‘solo pasa en Costa Rica’: vea el curioso momento

Aunque para algunos locales no resulta sorprendente, pues escenas similares se observan con frecuencia en distintos barrios y playas del país, una turista extranjera compartió una situación que calificó como “algo que solo puede verse en Costa Rica”: un perro montado en una motocicleta.

La joven Alexandra Amélie, quien disfruta de su estadía en Costa Rica, compartió el momento que le causó gracia en su perfil de TikTok (@me.amelie).

La turista Alexandra Amélie grabó a un perro sentado en una motocicleta en Costa Rica. (Tiktok/Tiktok)

El animal estaba sentado en el asiento, bastante calmado, y llevaba un collar. Parecía esperar a su dueño.

El video rápidamente se viralizó y generó múltiples comentarios jocosos. Entre ellos: “El perro tiene mejor medio de transporte que yo”, “Es la alarma por seguridad” y “Está dura la cosa en el país, si el perro quiere vivir en esta casa tiene que trabajar también”.

Alexandra sigue mostrando su recorrido por Costa Rica a través de videos en redes sociales, en los cuales incluye aspectos llamativos que encuentra en los paisajes de la naturaleza o los ingredientes de las comidas típicas.