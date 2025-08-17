Viva

Turista se sorprende con situación que considera ‘solo pasa en Costa Rica’: vea el curioso momento

La extranjera Alexandra Amélie grabó la jocosa situación que desató comentarios de todo tipo

Por Fiorella Montoya

Aunque para algunos locales no resulta sorprendente, pues escenas similares se observan con frecuencia en distintos barrios y playas del país, una turista extranjera compartió una situación que calificó como “algo que solo puede verse en Costa Rica”: un perro montado en una motocicleta.








