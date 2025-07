Turista mostró su Airbnb en Costa Rica y muchos no pueden creer que exista algo así en el país (cuesta $500 el día)

Moussa Berte es un joven radicado en Nueva York, Estados Unidos, quien recientemente vino a Costa Rica como turista. Durante su visita mostró en sus redes sociales el lujoso Airbnb en el que se hospedó y causó impacto en miles de costarricenses.

El video en el que recorre el apartamento que alquiló, ya es, de lejos, su contenido más viral: acumula más de 390.000 visitas, mientras que el resto de sus publicaciones no suelen llegar a mil reproducciones.

Berte hizo un recorrido por el amplio lugar, ubicado en Escazú. El inmueble destaca, además de por los lujosos espacios tradicionales como la cocina y sala de estar, por contar con amenidades como una piscina interna en el segundo piso, jacuzzi y un gimnasio.

Turista mostró su lujoso Airbnb en Costa Rica

Además, la vista fue otro de los aspectos más elogiados por el creador de contenido y las personas en comentarios. Según mencionó, el alojamiento le costó más de $500 diarios.

Ante esto, decenas de costarricenses expresaron su asombro y, entre bromas, aseguraron que el lugar pareciera de otro país, muy distinto al que se topan en su cotidianidad.

“Qué espectáculo de casa”, “Admirémoslo con él por acá, porque ir nunca podremos” “La Costa Rica premium que los ticos no conocemos”, “Ni sabía que teníamos algo así”, fueron algunos de los comentarios.

Por otra parte, varios aprovecharon la ocasión para solicitarle que tuviera un paso respetuoso por el país y que pagara por productos y servicios ticos.

“Por favor, sé un turista consciente, no maltrates nuestros animales, trata a los ticos con amabilidad y ve a sitios de locales para mitigar la gentrificación” y “No miento que la casa es otro nivel; pero alquila y compra a nacionales, apoya a los locales, no a las grandes compañías o a personas que no son ticas”, escribieron usuarios de TikTok.