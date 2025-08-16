Viva

Influencer que avisaba sobre redadas a migrantes en Estados Unidos fue arrestada durante transmisión en vivo

La creadora de contenido latinoamericana fue trasladada a un hospital, puesto a que se desmayó durante la detención. Sus seguidores temen que pueda ser deportada

Por El Tiempo / Colombia / GDA

La creadora de contenido Tatiana Martínez, quien alertaba sobre las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, fue arrestada durante una transmisión en vivo en Los Ángeles, California.








El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

