Influencer que avisaba sobre redadas a migrantes en Estados Unidos fue arrestada durante transmisión en vivo

La creadora de contenido Tatiana Martínez, quien alertaba sobre las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, fue arrestada durante una transmisión en vivo en Los Ángeles, California.

Los hechos ocurrieron el viernes 15 de agosto, cuando varios testigos que se encontraban en el lugar comenzaron a reportar lo que estaba sucediendo con la joven influencer.

En el video que circula en redes sociales, se observa a los oficiales sacando a Martínez de su vehículo mientras ella gritaba. Aunque en varias ocasiones les dijo que no se iba a resistir al arresto, hicieron caso omiso.

Los agentes de ICE sujetaron a Tatiana contra el suelo y la angustia que vivió fue tal que terminó desmayándose. Testigos relataron que, minutos después, llegó una ambulancia para trasladarla a un centro asistencial, donde quedó detenida.

Tatiana Martinez, a Tiktok influencer and illegal alien, was arrested in Los Angeles today by federal agents during a live stream. She resisted arrest and was pulled screaming from her Tesla, later taken by ambulance to a hospital before ending up in detention. Adios amigos! pic.twitter.com/DYFj5WcsKl — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) August 16, 2025

En el lugar de los hechos, varias personas grabaron cómo el conductor de una grúa se llevó el vehículo de la joven, mientras ella era trasladada en una ambulancia al hospital.

Varios influencers que crean el mismo tipo de contenido de Martínez mostraron su apoyo y preocupación, al considerar que no pueden hablar sobre la situación que viven los inmigrantes en Estados Unidos.

Hasta el momento se desconoce en qué centro reclusorio se encuentra Martínez, lo que genera aún más precaución a sus seguidores, ya que no saben si será deportada.

“Espero que estés bien”, “Acabo de ver tu arresto, espero que te encuentres bien y que pronto estés en tu casa”, “Tati, estamos contigo”, fueron algunos de los comentarios que recibió en sus redes sociales.

