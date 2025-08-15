El Mundo

Migrante con más de 30 años en Estados Unidos fue arrestado por autoridades al acudir a una cita

Un migrante chino fue arrestado en Nueva York por ICE tras acudir a una cita migratoria; enfrenta una orden de deportación de 2002

Por La Nación / Argentina / GDA
ICE detuvo a un migrante chino en Nueva York con orden de deportación vigente desde 2002, pese a avances en su solicitud de residencia.
