Migrante con más de 30 años en Estados Unidos fue arrestado por autoridades al acudir a una cita

ICE detuvo a un migrante chino en Nueva York con orden de deportación vigente desde 2002, pese a avances en su solicitud de residencia.

Un migrante chino que residía en Estados Unidos desde hace más de tres décadas fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en Nueva York el 14 de julio.

El hombre creía que asistiría a una cita de control migratorio rutinario, pero ahora enfrenta una orden de deportación emitida hace más de 20 años.

You Chen Yang, de 56 años, vivía en el condado de Wyoming y era dueño de un restaurante en Perry. Se encontraba en proceso de obtener la green card y tenía autorización laboral vigente. Según indicó el abogado de su familia a la cadena 13 Wham, su trámite migratorio registraba avances recientes.

El día del arresto, recibió una llamada para presentarse en una oficina de inmigración local. Allí fue detenido por agentes del ICE, quienes alegaron que existía una orden de deportación emitida por un juez en 2002 y que el hombre había permanecido prófugo desde entonces, pese a haber tenido “el debido proceso”.

Su hija afirmó que Yang acudía de forma regular a las citas migratorias programadas y que la familia esperaba que esta reunión fuera parte del proceso habitual.

Añadió que, tras la aprobación del primer paso para solicitar la residencia permanente, él creyó que no habría problemas.

Actualmente, Yang permanece bajo custodia del ICE en un centro de detención en Batavia, Nueva York, a la espera de que avance el proceso de expulsión.

El arresto se enmarca en los operativos impulsados por el expresidente Donald Trump y el Departamento de Seguridad Nacional para aumentar las detenciones y deportaciones de migrantes sin estatus legal. En mayo, el gobierno ordenó elevar el promedio diario de arrestos de entre 1.200 y 1.500 a 3.000.

En un comunicado, las autoridades federales afirmaron que las acciones se concentran en migrantes indocumentados que representen un riesgo para la seguridad pública, así como en quienes tengan una orden final de deportación. ICE confirmó que Yang permanece bajo custodia a la espera de la ejecución de su expulsión.

