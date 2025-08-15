Así funciona en el aeropuerto de Los Ángeles la nueva tecnología de la CBP para ‘evaluar’ ciudadanos

La nueva tecnología del aeropuerto LAX automatiza la verificación de identidad de ciudadanos con reconocimiento facial.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) activó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) un nuevo sistema de Procesamiento Mejorado de Pasajeros (EPP). Esta tecnología está diseñada para facilitar el ingreso de ciudadanos estadounidenses que llegan desde el extranjero.

El EPP ya opera en la Terminal Internacional Tom Bradley y en la Terminal 7. Además, se prevé su instalación en el área del Servicio de Inspección Federal de la Terminal 2. La agencia desarrolló este sistema en conjunto con Los Angeles World Airports (LAWA).

Cómo funciona el sistema EPP en el aeropuerto de Los Ángeles

El Procesamiento Mejorado de Pasajeros usa una combinación de software biométrico y reconocimiento facial para agilizar el paso por la zona de inspección.

Cuando un ciudadano estadounidense llega al país, las cámaras de la CBP capturan su imagen. Luego, el sistema compara esta foto en tiempo real con las imágenes almacenadas en sus bases de datos.

Este método automatiza el proceso de ingreso, lo que reduce el tiempo de espera y permite a los oficiales centrarse en casos prioritarios.

La CBP explicó que la iniciativa busca fortalecer la seguridad nacional y mejorar el cumplimiento de la ley sin afectar la experiencia del viajero.

A pesar de la automatización, los usuarios pueden optar por un proceso de entrada tradicional. Para ello, deben solicitar la asistencia directa de un oficial de la CBP.

Otros aeropuertos de EE. UU. que ya usan esta tecnología

La implementación del EPP no se limita a Los Ángeles. La CBP ya lo habilitó en al menos nueve aeropuertos adicionales:

Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO)

Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth (DFW)

Aeropuerto Internacional de Denver (DEN)

Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT)

Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (SEA)

Aeropuerto Internacional de Chicago O’Hare (ORD)

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL)

Aeropuerto Internacional Mineápolis-St. Paul (MSP)

La CBP proyecta expandir esta herramienta a más terminales en el corto plazo. El EPP es una de las principales apuestas tecnológicas de la agencia para modernizar el sistema migratorio y facilitar el ingreso a ciudadanos estadounidenses sin comprometer los protocolos de seguridad.

