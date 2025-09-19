Costa Rica volvió a figurar en ‘La casa de los famosos’, pero lo que se dijo no fue del todo positivo: esto fue lo que pasó

'La casa de los famosos' está transmitiendo su tercera temporada. En Costa Rica puede verse por Repretel Canal 6.

Una vez más, el nombre de Costa Rica figuró en el reality show La casa de los famosos, solo que en esta ocasión, los comentarios no fueron tan positivos como podríamos esperar los ticos.

La mención de nuestro país se puede ver en un video corto que publicó la producción del programa en su cuenta de TikTok.

Costa Rica fue nombrada durante una conversación informal que mantuvieron varios de los participantes del concurso: Aaron Mercury, Aldo De Nigris, Abelito, Dalilah Polanco y Shiky.

Todo comenzó cuando Aaron manifestó que tenía deseos de visitar Puerto Rico. Sus compañeros comentaron que es un país lindo, pero, en un momento, Shiky preguntó si Puerto Rico era “tan caro como Costa Rica”.

“No, creo que Costa Rica es más caro”, respondió Dalilah.

Un video corto de TikTok mostró cómo varios de los participantes de 'La casa de los famosos' hablaron sobre Costa Rica. (Captura de video)

Aldo de Nigris consultó: “¿Costa Rica por qué es tan caro?”

Shiky agregó que no sabía la razón. “Es espectacular, pero es carísimo”, dijo.

De Nigris comentó al final que nuestro país es de los más ecológicos.