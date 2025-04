‘Costa Rica está impagable’, advierte influencer panameño que comió en Pollolandia

“Costa Rica está impagable” fue la contundente afirmación con la que el influencer panameño de viajes Wallacepresenta inició uno de sus últimos videos en redes sociales. El creador de contenido advirtió sobre el alto costo de la vida que se encontró en suelo tico, luego de adquirir varios productos y servicios en Jacó, Puntarenas.

De acuerdo con el panameño, comprar en Pollolandia (no especificó qué) le costó $10. Además, aseguró que el cambio de aceite de su motocicleta en Panamá le hubiera costado $60, pero le salió por $130 en Costa Rica. Finalmente, comentó que un gallo pinto y un corte de pelo le costaron $20, cada uno.

“No quiero ni saber cómo hace el tico para vivir aquí, y la culpa no es solo de la gentrificación”, aseveró. Más adelante, enfatizó: “con esto no quiero decir que no vengas a Costa Rica, solo quiero informarte de que si vienes low budget (pocos recursos), probablemente te convenga mejor ir a otro sitio”.

'Costa Rica está impagable' advirtió influencer panameño

El video, que ya acumula más de 155.000 reproducciones, se llenó de comentarios de costarricenses que, en su mayoría, se mostraron en desacuerdo con el influencer. Muchos argumentaron que no era justo hacer una conclusión así sobre los precios de Costa Rica en una zona turística como Jacó.

LEA MÁS: ¿Todo está caro en Costa Rica? Periodista salvadoreño encontró precios insólitos en San José

Por su parte, otros usuarios le achacaron la culpa al panameño por no buscar precios más cómodos en otros lugares e, incluso, algunos se mostraron descreídos de lo que afirmó el tiktoker.

“Hermanito, me gustaría mostrarte más facturas. Creo que lo que pasa es que el cambio a dólares no me beneficia a mí. Talvez a ustedes les beneficia comprar dólares, pero a mí comprar colones, qué va”, aclaró en uno de los comentarios Wallacepresenta.