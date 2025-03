¿Todo está caro en Costa Rica? Periodista salvadoreño encontró precios insólitos en San José

“Este video es apto para aquellas personas a las que les falta 3 o 2 días para que les paguen la quincena”, dijo entre risas el periodista salvadoreño Mayelo Romero al lanzarse a cumplir “una hazaña”, como él mismo define, por las calles de San José.

A pesar del alto costo de la vida en Costa Rica, Romero demostró que aún hay algunos comercios en el país que tienen precios verdaderamente bajos. Así que se fue con tan solo ¢2.000 en la bolsa y la misión era poder pagar con ese monto un buen desayuno y un corte de pelo.

Mayelo Romero desayunó y se cortó el pelo por ¢2.000

Para la primera tarea acudió a una de las varias pizzerías económicas que se encuentran en la capital. En una de estas compró un combo que incluye un slice de pizza de considerable tamaño y un vaso de fresco; todo por tan solo ¢1.000.

“Aquí, de igual manera, puedo ir al baño. Estoy en un lugar seguro, no me estoy asoleando y no estoy comprando en la calle”, comentó el comunicador, quien radica en Costa Rica.

Posteriormente, el dueño del medio Mayelo Digital se dispuso a encontrar un lugar que ofreciera un corte de pelo por tan solo “un rojo”. El creador de contenido optó por ir al Instituto Politécnico Yunis, un negocio del que, aseguró, ya había oído anteriormente.

Mayelo Romero tiene más de 17.000 seguidores en su cuenta de Tik Tok, Mayelo Digital. (Instagram/Instagram)

Por si fuera poco, además de la peluqueada por ¢1.000, el local incluye de forma gratuita café, galletas y hasta conexión a Wi-fi.

El video, que ya acumula más de 50.000 reproducciones en Tik Tok, está lleno de comentarios positivos de mucha gente que agradece un contenido de este estilo. Además, otras personas se apuntaron a hacer sus recomendaciones de lugares baratos; la más recurrente, fue la del Mercado Borbón y sus almuerzos a ¢1.000.

“Mayelo, qué limpiada para esos extranjeros que hablan de lo caro que es Costa Rica. Queda demostrado que el que busca encuentra”, comentó un usuario.