Australiano que vive en Costa Rica dijo algo que casi nadie menciona sobre el país y sus precios

Los precios de Costa Rica son objeto de crítica por muchos extranjeros. Sin embargo, un australiano dio un criterio distinto al de la mayoría.

Un escritor y creador de contenido australiano, quien vive en Costa Rica desde hace unos años, tomó sus redes sociales para lanzar un mensaje poco común a los extranjeros que visitan el país.

De acuerdo con el hombre, no puede creer que algunas personas lleguen a suelo tico para quejarse por las “cosas que hacen a Costa Rica ser Costa Rica”. Concretamente, criticó el deseo de imponer la rutina y el ritmo de vida acelerado.

“Usted anda todo cuadrado, todo sistematizado; mae, viene acá para desestructurar eso. Entonces, agradezca cuando la cosa no va por su lado. Agradezca cuando la cosa va un poco menos apurada. Mae, si vos tenés prisa, este no es tu país. Viniste acá: relax”, comentó.

Por otra parte, se refirió a las críticas por los costos de productos y servicios en Costa Rica, las cuales son cada vez más recurrentes. Para el escritor, estos comentarios son infundados.

Incluso, aseguró que quejarse de que el país tiene precios elevados sería tan absurdo como viajar a la isla Galápagos a nadar con tortugas y renegar de que los pasajes fueron caros.

Según el australiano, Costa Rica tiene bondades naturales y sociales que justifican su costo de vida.

“Costa Rica no es tan caro para empezar y segundo, lo vale, papi, lo vale. ¿Dónde va a encontrar un país que tenga toda esa abundancia de cosas que no tienen precio? Claro, pagas tal vez un poquito más para su bolsa de arroz y de sus frijoles, pero salga del supermercado y vea lo que tienes”, argumentó el extranjero.

“¿Dónde más lo vas a tener? Usted tiene paz, tiene libertad. Tiene aire fresco, tiene montaña, tiene playa, tiene una cultura bella. Eso no tiene precio, deje de quejarse”, concluyó.