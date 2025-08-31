Participante de ‘La casa de los famosos’ alaba a Costa Rica: ‘Es el Disneylandia de la naturaleza’

Facundo Gómez, participante de 'La casa de los famosos', visitó Costa Rica antes de ingresar al programa.

El participante de La casa de los famosos, Facundo Gómez, elogió recientemente a Costa Rica durante el reality show. Sus palabras fueron dedicadas a la biodiversidad y riqueza natural del país, llegando incluso a calificarlo como el “Disneylandia de la naturaleza”.

“No sabes qué país tan chingón”, dijo Facundo a sus compañeros. Después les explicó cómo funcionan los proyectos de reforestación y restauración ecológica en Costa Rica.

Destacó que “se están recuperando áreas verdes que están ahorita, como estuvieron hace 60 años”.

LEA MÁS: Wendy Guevara, ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ y famosa influencer, está en Costa Rica

Facundo relató con entusiasmo que en Costa Rica existen iniciativas enfocadas en conectar reservas naturales mediante corredores biológicos, los cuales enlazan parques nacionales, reservas y otras áreas protegidas.

En ese contexto, mencionó el reto que enfrentan distintas especies durante sus migraciones: “Hay animales que migran un chingo y en la migración mueren porque llegan a lugares con carreteras”.

“No sabes la cantidad de animales, yo nunca había visto tantos animales en mi vida. Es como el Disneylandia de la naturaleza”, concluyó, mientras sus compañeros expresaban admiración ante sus palabras.

@keissyarias varias veces me he conectado al 24/7 de #vix y me he tomado con facundo presumiendoles a todos su viaje a CR y que bueno que la paso bien, como la mayoría de turistas 🇨🇷❤️ también Shiky menciono su experiencia en el país y su visita a territoria de zaguates #lcdlfmx #costarica ♬ sonido original - Key Arias

El comediante mexicano visitó Costa Rica en abril con su pareja Delia García y, durante su estancia, compartió videos y fotos de cascadas, pozas, bosques y volcanes, donde pudo apreciar de cerca la diversidad del país y la presencia de numerosas especies que lo dejaron maravillado.

“Dos días en Costa Rica y ya es de mis países favoritos, qué ejemplo de conservación de la naturaleza y gran gente nos hemos encontrado”, escribió en ese momento.