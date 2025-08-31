Viva

Participante de ‘La casa de los famosos’ alaba a Costa Rica: ‘Es el Disneylandia de la naturaleza’

El comediante explicó con entusiasmo que existen iniciativas en Costa Rica orientadas a unir reservas naturales mediante corredores biológicos

Por Fátima Jiménez
Facundo La Casa de los famosos
Facundo Gómez, participante de 'La casa de los famosos', visitó Costa Rica antes de ingresar al programa. (Tomada de redes sociales )







Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

