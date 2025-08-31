Viva

Vea la rara maravilla natural que encontró un español en Costa Rica: ‘Es único en un millón’

Kike Arnaiz se emocionó cuando se topó un tucán poco particular en nuestro país

Por Jessica Rojas Ch.
El fotógrafo español Kike Arnaiz se especializa en naturaleza y viajes, pero en Costa Rica quedó sorprendido por el animal que logró captar con su cámara. (Instagram Kike Arnaiz)







Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

