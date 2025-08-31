Vea la rara maravilla natural que encontró un español en Costa Rica: ‘Es único en un millón’

El fotógrafo español Kike Arnaiz se especializa en naturaleza y viajes, pero en Costa Rica quedó sorprendido por el animal que logró captar con su cámara.

Costa Rica siempre sorprende con sus bellezas naturales, pero lo que se encontró un fotógrafo español en nuestro país es una maravilla que muy pocas veces puede verse en otras partes del mundo.

En su cuenta de Instagram, Kike Arnaiz compartió con sus más de 400.000 seguidores que en suelo tico pudo observar a un tucán muy particular y, además, que lo vio comerse con mucha gracia un mamón. El posteo lo subió el europeo el 29 de agosto.

LEA MÁS: ‘Costa Rica no es lo que parece’, dice youtuber colombiano

El tucán era de color blanco en su plumaje y, además, tenía esos colores amarillos, rojos y verdes tan llamativos en su cabeza y pico. “Esto sí que es raro. Es un tucán blanco, esto es Costa Rica, amigos. ¡Qué sorpresa!”, manifestó el europeo.

El fotógrafo explicó que se trata de un tucán con leucismo. “No es un tucán albino, es un tucán único en un millón y lo tenemos aquí comiendo mamones, posando para la cámara. ¡Qué emoción, qué maravilla!”, dijo.

Español encontró en Costa Rica un tucán blanco

El leucismo es una rara condición genética que provoca en el animal perder la pigmentación en parte o en todo su plumaje. A diferencia del albinismo, el leucismo no afecta el color de los ojos ni elimina todos los pigmentos.

“Qué escenas tan bellas. ¡Qué maravilloso, Costa Rica!”, concluyó emocionado el fotógrafo, quien se especializa en fauna, viajes y naturaleza.

LEA MÁS: Cubano se emociona al subir escaleras eléctricas en un ‘mall’ en Costa Rica; vea su reacción

Este tucán blanco de Costa Rica fue el que sorprendió al fotógrafo español Kike Arnaiz, quien afirmó que el animal es único en un millón. (Instagram Kike Arnaiz)

Un detalle que emocionó mucho al fotógrafo español fue ver al tucán blanco en Costa Rica comerse con mucha gracia un mamón. (Instagram Kike Arnaiz)