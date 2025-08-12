Cubano se emociona al subir escaleras eléctricas en un ‘mall’ en Costa Rica; vea su reacción

El joven cubano Harif Mosquera mostró en su TikTok la emoción que vivió al visitar un centro comercial en Costa Rica.

Un creador de contenido cubano se emocionó al máximo durante la visita que realizó a un centro comercial en Alajuela. En un video que publicó en su cuenta de TikTok, el joven se mostró impresionado por lo que vio en el lugar y hasta afirmó que sentía que estaba en Miami.

Una de las curiosidades que más llamó la atención de Harif Mosquera fue la reacción que tuvo al subir por unas escaleras eléctricas. Entre susto y emoción, el muchacho contó que le daba miedo “enredarse” en ellas.

Más adelante visitó algunas tiendas de muebles y comentó que todo lo que estaba a la venta era muy moderno, pero muy caro.

LEA MÁS: ‘Costa Rica no es lo que parece’, dice youtuber colombiano

La alegría con la que el joven vivió su experiencia en el centro comercial cautivó a varios seguidores de su TikTok.

Uno de ellos le escribió: “Lo que para uno es cosa normal, para otros es una experiencia; a veces no apreciamos lo que tenemos”. Harif respondió: “Así mismo, papo. Esto para mí es la gloria. Hay que saber valorar lo que uno tiene para que no lo pierdas”.

Otro mensaje que recibió el cubano fue: “Qué lindo ver las cosas a través de los ojos de alguien que agradece y se sorprende de lo que uno da por sentado. Mi hermano, abrazo grande y que la pases súper y comas muy rico”.