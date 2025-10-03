‘La casa de los famosos’: Repretel anuncia que este querido personaje de los toros y la radio será el nuevo integrante del show

'La casa de los mozotes' será la versión costarricense de 'La casa de los famosos' y se podrá ver por Repretel a partir del 10 de octubre.

La casa de los mozotes, el nuevo programa tipo reality show de Repretel, sigue calentando con el anuncio de los personajes que vivirán en la casa, vigilados las 24 horas del día por cámaras.

El espacio es parte del programa humorístico La dulce vida, que saldrá al aire el viernes 10 de octubre.

La primera invitada es Candy, personaje interpretado por la imitadora Katherine González, figura de Pelando el ojo.

Otro querido personaje de la radio, la televisión y, por supuesto, de las transmisiones de los toros de Repretel, se suma a la competencia criolla al estilo de La casa de los famosos.

¿Quién es el nuevo participante de La casa de los mozotes?

El segundo concursante que anunció Repretel para ser parte de La casa de los mozotes es muy famoso entre el público costarricense.

Se trata de Galleta, que personifica el humorista Franklin Vargas.

El personaje de Galleta, personificado por Franklin Vargas, se suma a 'La casa de los mozotes', de Repretel. Galleta Repretel (Instagram/La Nación)

Galleta le pondrá el toque curioso al reality show con sus salidas y sus ocurrencias.

La dulce vida será conducido por Gustavo Gamboa, Edson Picado y Viviana Calderón; en el programa se podrán ver los pormenores de La casa de los mozotes.