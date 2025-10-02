Viva

‘La casa de los mozotes’ de Repretel anunció a su primera participante: conozca aquí quién es

Esta versión criolla de ‘La casa de los famosos’ será un segmento del programa ‘La dulce vida’, que se estrena el 10 de octubre

Por Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya
'La casa de los Mozotes' será la versión costarricense de 'La casa de los famosos'.
En 'La casa de los mozotes' de Repretel, sus habitantes serán grabados por cámaras las 24 horas del día. (Archivo)







Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

