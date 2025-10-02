‘La casa de los mozotes’ de Repretel anunció a su primera participante: conozca aquí quién es

En 'La casa de los mozotes' de Repretel, sus habitantes serán grabados por cámaras las 24 horas del día.

Faltan pocos días para que llegue a la pantalla de Repretel Canal 6 el programa humorístico La dulce vida y, con él, el esperado estreno de La casa de los mozotes, la versión tica de La casa de los famosos.

Poco a poco, Repretel irá revelando quiénes serán los habitantes de esta criolla representación, por lo que este jueves 2 de octubre se dio a conocer el nombre de la primera participante del reality show.

“Llega a Costa Rica La casa de los mozotes. Un grupo de personajes convivirá bajo un mismo techo, aislados del mundo exterior y con cámaras grabando cada instante, las 24 horas del día”, dijo Repretel en la información oficial del espacio.

La casa de los mozotes será un segmento exclusivo de La dulce vida, que se estrenará el viernes 10 de octubre a las 8 p. m. Gustavo Gamboa, Edson Picado y Viviana Calderón estarán a cargo de la conducción.

¿Quién es la primera habitante de La casa de los mozotes?

En sus redes sociales, Repretel anunció con bombos y platillos que Candy, personaje de Pelando el ojo, interpretado por Katherine González, fue la primera en aceptar el reto de ser parte del reality show.

Hasta el momento, es la única confirmada, pero se espera que en los próximos días se anuncien otros nombres que, posiblemente, vengan también de las imitaciones del programa de radio, dirigido por Norval Calvo.

Candy es uno de los personajes más queridos de 'Pelando el ojo'. Katherine González es la encargada de interpretarla y ahora será parte de 'La casa de los famosos' de Repretel. (Instagram)

