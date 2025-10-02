¿De Teletica a Repretel? Figura aclara su rol en nuevo programa de canal 6

Mario Chacón ha sido ampliamente conocido por su personaje de Maikol Yordan.

El programa de entretenimiento La dulce vida estrenará una nueva temporada este viernes 10 de octubre a las 8 p. m. por canal 6. La producción anunció como jueces a Norval Calvo, Mario Chacón y María Mayela Padilla.

El actor y comediante Mario Chacón compartió un mensaje en redes sociales para aclarar su participación en el espacio, debido a que es figura conocida de Teletica.

“Pretendo llevar una vida tranquila, lejos de la polémica. Antes de que surja algún malentendido deseo hacer una aclaración. Me une una amistad sincera con Norval Calvo desde hace muchos años. Lo admiro tanto en lo personal como en lo profesional, por la trayectoria que ha construido”, indicó.

Chacón explicó que Calvo lo invitó a sumarse como juez en esta temporada de La dulce vida, un proyecto que el director de Pelando el ojo mantiene con gran afecto porque lo dio a conocer en sus inicios.

Mario Chacón y Norval Calvo serán parte del jurado de 'La dulce vida'. (Instagram)

El humorista recordó que ya había colaborado en la edición anterior del programa y señaló que la propuesta no podía interferir con su relación con canal 7.

“Le agradecí su confianza, pero le dije que no tomaría ninguna decisión sin consultar antes con Teletica, por ética profesional, respeto y agradecimiento hacia la empresa”, manifestó.

Tras la consulta, la gerencia de Teletica autorizó su participación en el proyecto. Chacón agradeció el apoyo recibido, en especial a Paula Picado y Jorge Garro, quienes le dieron el visto bueno.

En su trabajo más reciente con Teletica, Chacón colaboró como parte del grupo de escritores de algunos episodios de Calvo y Crespo Detectives, la nueva serie del canal 7.

El integrante de La Media Docena destacó que esta colaboración con Canal 6 no debe interpretarse como un acto de competencia o deslealtad. “Todo lo contrario, significa la importancia de compartir y disfrutar buenos momentos con grandes amigos”, concluyó.