‘Me siento con ansiedad’, dice Norval Calvo por inicio de ‘La dulce vida’ este viernes

Norval Calvo, director de 'Pelando el ojo' y 'La dulce vida', aseguró que el programa tendrá un elenco 'de lujo'.

El director de Pelando el ojo y La dulce vida confesó sentirse ansioso por el inicio de la nueva temporada del programa humorístico, que se emitirá por Repretel este viernes 10 de octubre, a las 8 p. m.

En entrevista con La Nación, Norval Calvo comentó que, pese a que todo está listo, los nervios y la emoción lo acompañan en el regreso de la producción, cuya primera temporada se transmitió en 1988 por el entonces canal 2 y tuvo una segunda entrega en 2019, ya bajo la señal de Repretel.

“Estoy con ansiedad, con felicidad. Como yo digo: las cartas están puestas sobre la mesa, ya todo está listo, ya no hay nada más que hacer. Ahora lo que queda nada más es ir a disfrutar el éxito de este programa”, expresó Calvo, quien adelantó que la escenografía es “espectacular”.

“Vamos con un elenco de animadores y de jurado de lujo, que eso también me satisface muchísimo. El tener de regreso a la televisión de Viviana Calderón, a Gustavo Gamboa, tener a Edson Picado de Pelando el ojo, tenemos tres animadores de lujo”, aseguró.

Además, destacó la calidad del jurado, compuesto por él mismo, el humorista y actor Mario Chacón, y la folclorista María Mayela Padilla, quienes serán los encargados de calificar a los concursantes.

Los premios de ‘La dulce vida’

Calvo reveló que el primer lugar recibirá $15.000, el segundo $10.000 y el tercero $5.000. “Me siento muy contento de una producción de esta magnitud. La gente lo está esperando”, afirmó.

El humorista, ganador de la primera entrega de La dulce vida, señaló que los televidentes pueden esperar del episodio inaugural y de los ocho siguientes de la temporada —nueve en total—, mucha comedia, rutinas, cuentachistes e imitaciones que se irán perfeccionando conforme avance la competencia.

“Lo sé por experiencia propia, lo importante que es esto para cualquier humorista o para cualquier persona que quiera desarrollarse en este medio del humor”, manifestó.

Finalmente, Calvo subrayó que la transmisión contará con público presencial en el estudio, un elemento que considera fundamental, pues escuchar las risas en vivo es una gran motivación para los comediantes.

