‘Cuando el cáncer llega, arrasa con todo’: Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, dejó su propia lucha de lado para ayudar

La madre de los hijos del exfutbolista fue diagnosticada hace varios meses con cáncer de pulmón con metástasis ósea. Ella usa sus redes sociales para apoyar a otros pacientes

Por Jessica Rojas Ch. y Fanny Tayver Marín
Bryan Ruiz y su esposa Carolina Jaikel celebran el título de su club.
Bryan Ruiz y su esposa Carolina Jaikel han enfrentado juntos el cáncer que ella padece. (Archivo)







Jessica Rojas Ch.

Fanny Tayver Marín

