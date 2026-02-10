‘Cuando el cáncer llega, arrasa con todo’: Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, dejó su propia lucha de lado para ayudar

En medio de su propia lucha contra el cáncer, Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, se hizo a un lado y tomó el tiempo para apoyar a otras personas que sufren por la enfermedad.

Ella, quien fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea hace unos meses, aprovecha constantemente sus redes sociales para enviar mensajes positivos y ahora lo hizo desde el corazón para pedir apoyo para una familia y para una organización que brinda ayuda a pacientes con cáncer.

En sus historias de Instagram, Jaikel habló profundamente sobre la situación que vive un hombre con leucemia muy agresiva y quien tuvo que viajar con su esposa e hija a India para someterse a un tratamiento. Según contó Carolina, la familia está pasando por una situación complicada económicamente y solicita ayuda; por lo tanto, ella compartió un enlace en el cual las personas que deseen pueden sumarse a ayudarlos. La dirección es esta: https://vaki.co/vaki/ayudemos-a-arvinder-con-sus-gastos-de-salud.

Carolina Jaikel se suma a apoyar a otros pacientes con cáncer

“Cuando el cáncer llega a la familia de uno arrasa con todo, arrasa con la dinámica familiar, es compleja“, explicó Carolina desde su propia experiencia. Además del apoyo económico, Jaikel también pidió oraciones para ellos.

Un hogar para pacientes con cáncer conmovió a Carolina Jaikel

Pero no solo este caso conmovió a Carolina, sino también la lucha que a diario enfrenta un lugar que se dedica a darle abrigo y cuidados a los pacientes con cáncer que no viven en San José y deben viajar a la capital para recibir sus tratamientos en el hospital.

Se trata del Hogar Propacientes Hemato-Oncológicos Santa María Hospital México. Carolina contó que el lugar les da hospedaje, transporte, alimentación y todo lo necesario a pacientes oncológicos que llegan a San José desde zonas alejadas y rurales. “Es un lugar lleno de amor, de esperanza y empatía para que ellos puedan pasar los días que necesiten para recuperarse antes de volver a sus casas”, manifestó.

En su publicación compartió un video en el cual varias figuras reconocidas del país como Carlos Álvarez, Ginnés Rodríguez y Lizeth Castro hablan sobre las necesidades del hogar y solicitan donaciones para mantener su labor.

Desde que fue diagnosticada con cáncer, Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, ha mostrado los procesos de su tratamiento para inspirar a otras personas. (Archivo)

“Una persona muy cercana a mi corazón está en esta Junta Directiva, sé que están trabajando bien, que lo hacen desde el amor”, agregó para al final dejar los detalles de las cuentas del hogar para recibir donaciones: SINPE móvil: 6134-5354 o en la cuenta del Banco de Costa Rica 5015201001028895952 a nombre de Asociación Pro Ayuda al servicio de Emergencias del Hospital México.