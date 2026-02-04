El gesto de Yendrick Ruiz con su cuñada, Carolina Jaikel, en el Día Mundial contra el Cáncer: ‘Demasiado guerrera’

Carolina Jaikel sonrió al leer el mensaje cargado de fuerza que recibió por parte de su cuñado, Yendrick Ruiz.

Después de que fue diagnosticada con cáncer de pulmón y metástasis ósea, Carolina Jaikel no se cansa de decir que cada día es un milagro y este 4 de febrero con mucha más razón lo cree así.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, una publicación en redes sociales llegó al corazón de la esposa de Bryan Ruiz, y ese mismo efecto ocurre en muchas personas que han visto ese mensaje.

Fue un detalle del cuñado de Carolina, Yendrick Ruiz, quien le dedicó unas palabras cargadas de fe y admiración. Fue un mensaje que nació del alma, aprovechando la relevancia de este 4 de febrero.

Yendrick Ruiz compartió una historia en su cuenta de Instagram que rápidamente se volvió viral.

Con mucha sensibilidad, el exfutbolista escribió: “Ponemos en oración a todas las personas que están luchando contra esta enfermedad. Que Dios los ayude y les dé la fortaleza que necesitan para salir adelante. Carolina, demasiado guerrera”.

La respuesta de Carolina no se hizo esperar. Con la sencillez y el cariño que la caracteriza, replicó la publicación con un corto pero profundo: “Te quiero mucho”, dejando claro el fuerte vínculo que une a la familia en estos momentos, donde como un equipo de fútbol, todos afrontan el partido con optimismo y valentía.

En los últimos días, Carolina Jaikel se ha sentido más apoyada que nunca hasta por personas que ni conoce, pero que le manifiestan que están con ella, luego de que el 31 de enero decidió abrir su corazón al contar lo que todavía había mantenido en reserva.

El pasado 4 de agosto, cuando se sintió lista, ella misma dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea. Eso ocurrió hace siete meses.

Pero lo que dijo hace unos días fue muy fuerte, recordando aquel momento del diagnóstico, cuando los médicos le confirmaron que se trata de un cáncer que se encuentra en fase 4, una etapa que la medicina cataloga como incurable.

Sin embargo, “incurable” no significa “sin esperanza” para Carolina. Desde su diagnóstico, ella ha mantenido una actitud ejemplar.

Este fue el mensaje de Yendrick Ruiz hacia Carolina Jaikel y la respuesta de ella, en el Día Mundial contra el Cáncer. (Instagram Carolina Jaikel/Instagram Carolina Jaikel)

Y afortunadamente, su cuerpo ha asimilado bien las sesiones de quimioterapia. Además, con una fe inquebrantable, se aferra a la vida y a su familia con una fuerza que justifica el apodo de “guerrera” que le otorgó Yendrick.

El mensaje del exfutbolista llega justo en el Día Mundial contra el Cáncer, que busca precisamente esto: visibilizar que, detrás de las estadísticas, hay seres humanos, familias y muchas ganas de vivir.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo.

Sin embargo, la detección temprana y el apoyo emocional son pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Carolina Jaikel se ha convertido, sin buscarlo, en un símbolo de esa lucha silenciosa pero persistente y en una inspiración para otras personas, que al igual que ella, agradecen por cada día y que quieren vivir.