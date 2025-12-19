Carolina Jaikel y Bryan Ruiz lloran de alegría con regalo de Navidad adelantado en la lucha contra el cáncer

El partido contra el cáncer que Carolina Jaikel juega desde hace unos meses lo va ganando por goleada, aferrada a Dios, de la mano de su esposo, Bryan Ruiz, y siguiendo todas las instrucciones de los médicos al pie de la letra.

Fue en agosto pasado cuando ella hizo público que le diagnosticaron cáncer de pulmón con metástasis ósea.

Ese fue el motivo por el que el excapitán de la Selección de Costa Rica y de Liga Deportiva Alajuelense decidió desvincularse del cuadro rojinegro y enfocarse en esta lucha que juntos iban a dar.

Porque a partir del diagnóstico, iban a tener que estar viajando de manera constante entre Costa Rica y Estados Unidos, aparte de que él quería dedicarse de lleno a su familia, siempre con la fe de que todo va a salir bien.

Este 18 de diciembre, Carolina Jaikel compartió las buenas noticias que le dieron y que se convierte en un mensaje de esperanza que inclusive llega al corazón de muchas personas que sin conocerla, oran por ella.

“Donde hubo lágrimas de dolor, Dios puso su mano para transformarlas en fe y hoy hay (lágrimas) de alegría y agradecimiento.

”Por un tratamiento que está funcionando y exámenes súper positivos. Gracias por cada oración y por todo el amor. Dios sabe que no cambio ni un segundo este diagnóstico, me llevó a Él”, escribió Carolina Jaikel en una historia en su cuenta de Instagram.

Junto a Carolina y Bryan Ruiz, los familiares de ambos y un batallón de gente que los aprecia, han dado esta lucha que hoy se convierte en un regalo de Navidad adelantado para todos.

Esta fue la historia en Instagram que publicó Carolina Jaikel este 18 de diciembre. (Instagram/Instagram)

Esto ocurre unos días después de que él estuvo presente en una de las finales de los torneos de liga menor en el Estadio Alejandro Morera Soto, viendo cómo su hijo mayor, Mathías Ruiz, levantaba el título con Alajuelense en la categoría U-19.

Bryan Ruiz acompañó a su hijo Mathías Ruiz, en la final donde se coronó campeón con la U-19 de Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram Bryan Ruiz/Instagram Bryan Ruiz)

