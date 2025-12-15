Esposa de Bryan Ruiz comparte emotiva petición de sus hijos antes de viajar para nuevo tratamiento contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, viaja constantemente a Estados Unidos para recibir su tratamiento contra el cáncer.

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, Carolina Jaikel, compartió en redes sociales la conmovedora petición que le hicieron sus hijos antes de partir nuevamente del país, donde continuará su tratamiento contra el cáncer que padece.

Según relató Jaikel este lunes, antes de salir de Costa Rica, los pequeños les pidieron a ella y a Ruiz un momento de oración antes de despedirse.

“‘Mamá, papá, ¿rezamos un misterio antes de que se vayan?’ A veces pedimos un milagro sin darnos cuenta de que el milagro más importante ya está hecho”, escribió Jaikel junto a una fotografía familiar publicada en su cuenta de Instagram.

La esposa del exjugador de la Selección Nacional enfrenta un cáncer de pulmón con metástasis ósea. El pasado 4 de agosto, Jaikel dio a conocer oficialmente su diagnóstico mediante un emotivo mensaje en redes sociales, donde narró cómo ella y su familia enfrentaron la noticia.

En aquel texto confesó haber sentido miedo, angustia y desesperación al inicio, pero también explicó que, con el paso del tiempo, comenzó a reconocer lo que llama “hilitos de amor” en gestos, personas y coincidencias que le brindaron fortaleza.

Asimismo, compartió que la enfermedad la ha llevado por un profundo camino espiritual, a reencontrarse con su fe y acercarse nuevamente a Dios, acompañada por el apoyo constante de familiares, amigos y diversas experiencias de vida.