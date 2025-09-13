Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, confiesa cuál es su ‘mayor arma’ en la lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, enfrenta una dura batalla contra un cáncer de pulmón con metástasis ósea, enfermedad que le fue diagnosticada el pasado 30 de junio y que semanas después decidió dar a conocer públicamente.

Desde entonces, a través de sus redes sociales, comparte aquello que le ayuda a mantenerse fuerte. Entre esas herramientas está lo que ella misma definió como su “mayor arma”: el santo rosario, “uno de los tantos regalos de la Virgencita”, según escribió.

“A veces cuesta, pero es un músculo espiritual. Al igual que aprender a correr, que se va haciendo pulmón, se hace el hábito. A veces concentrada, a veces me cuesta mucho, a veces tengo ganas y a veces lo hago a punta de disciplina“, expresó en una de sus publicaciones, la cual acompañó con una fotografía en la que sostiene un rosario plateado.

Carolina Jaikel afirmó que el rosario es un 'músculo espiritual' en este momento de su vida. (Captura de pantalla )

El tema de la fe en Dios ocupa un lugar recurrente en su cuenta de Instagram. Horas después de la publicación sobre el rosario, compartió una imagen con la frase: “No conocí a Dios en el banquillo de una iglesia, lo conocí en el silencio de mi sufrimiento”.

Luego, difundió otra en la que se enumeraban diferentes circunstancias en las que hay que creer en Dios: aunque no lo entiendas, cuando tengas miedo, si todo va lento, si todo se cae... entre otros escenarios.

Jaikel compartió oficialmente su diagnóstico el pasado 4 de agosto a través de un emotivo mensaje, en el que relató cómo ella y su familia enfrentaron la noticia.

En ese texto confesó haber experimentado miedo, angustia y desesperación en un inicio, pero también explicó que, a lo largo del proceso, comenzó a percibir lo que denomina como “hilitos de amor” a través de personas, coincidencias y muestras de apoyo que le brindaron fortaleza.

Asimismo, expuso que en medio de la enfermedad emprendió un camino espiritual que la llevó a acercarse nuevamente a Dios, guiada por el acompañamiento de amigos, familiares y diversas experiencias de fe.

