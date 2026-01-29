Esta es la dieta de Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, antes de recibir quimioterapia

El exfutbolista Bryan Ruiz ha sido un soporte importante en la lucha de su esposa Carolina Jaikel contra el cáncer.

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, comparte constantemente detalles de su lucha diaria contra el cáncer. La joven madre y esposa utiliza sus redes sociales para inspirar a las personas que enfrentan alguna situación de salud y llena las plataformas digitales con mensajes positivos.

Eso pasó este miércoles 28 de enero, cuando publicó una fotografía suya con un mensaje en el que contó parte de la rutina que hace y la alimentación que tiene para enfrentar el tratamiento de la quimioterapia.

Jaikel publicó una foto suya al terminar de hacer ejercicios. “En preparación para quimio. Ya entrené, mucha hidratación”, comentó en la imagen donde se le ve usando ropa deportiva.

Además, contó que el día anterior comió sopa de lentejas y espinaca y que tomó batido de remolacha y zanahoria.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, comparte constantemente mensajes llenos de actitud positiva para inspirar a las personas que enfrentan situaciones de salud. (Instagram)

“Lo más importante: positiva y agradecida con Dios del tratamiento que puedo recibir”, escribió.

Jaikel fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea hace unos meses y, desde entonces, se ha mostrado positiva al enfrentar la enfermedad.