Carolina Jaikel vive esto tras un mes sin quimioterapia y se prepara para otra prueba en lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, inició el 2026 sonriente y compartiendo su testimonio de la lucha contra el cáncer que le fue diagnosticado hace unos meses. En una de sus más recientes actualizaciones, reveló que hace un mes no se somete a quimioterapia y contó cómo vivió este periodo.

De acuerdo con Jaikel, esta semana volverá a recibir el tratamiento, luego del impasse que tuvo. La empresaria alajuelense detalló que esta tregua le sentó muy bien; por lo que se convirtió en una pausa perfecta para recargar energías para las nuevas sesiones.

“Tuve un mes delicioso sin quimio, mi cuerpo agradeció tanto este descanso. Ahora preparándome para recibirla esta semana de nuevo, con amor, Fe y gratitud”, escribió en una fotografía en que se le ve con una gran sonrisa.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, detalló que padece cáncer de pulmón con metástasis ósea

Anteriormente, la esposa del ídolo de la Selección de Costa Rica explicó que las sesiones de quimioterapia han tenido un fuerte impacto a nivel físico. En sus propias palabras, la “quimio me volcó”.

Por otra parte, además de la actualización sobre su salud, Jaikel, quien se ha convertido en una potente voz de motivación en redes sociales, aprovechó para dar un importante mensaje de cara al año que recién inicia.

“¿Qué tal si, en lugar de ponernos metas y objetivos a corto y largo plazo para este 2026, nos proponemos a disfrutar el presente? Intentemos estar conscientes de que cada segundo que respiramos, es un milagro", concluyó.

