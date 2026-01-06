Viva

Carolina Jaikel vive esto tras un mes sin quimioterapia y se prepara para otra prueba en lucha contra el cáncer

La esposa de Bryan Ruiz fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Carolina Jaikel
Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, viene de pasar un mes sin quimioterapia. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carolina JaikelBryan RuizQuimioterapia
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.