Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, revela secreto que la ayuda en su lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel y su esposo el exfutbolista Bryan Ruiz han afrontado juntos y con mucha fe la enfermedad de ella.

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, comparte a diario sus experiencias y motivaciones desde que fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea. En las redes sociales, la joven madre encontró un espacio para inspirar a las personas y, de paso, sentirse también acompañada en el proceso de tratamiento de su enfermedad.

En una de esas publicaciones que acostumbra a difundir, Jaikel contó este martes 20 de enero uno de los secretos que la han ayudado a enfrentar el proceso médico al que debe someterse. El ejercicio “constante y responsable” es uno de sus mejores aliados, comentó.

De acuerdo con la publicación, ella realiza una rutina de ejercicio que incluye levantamiento de pesas tres veces a la semana, con un peso moderado para mantener su masa muscular.

Carolina Jaikel comparte constantemente en sus redes sociales una actualización de su estado de salud. (Instagram)

Sumado a eso, realiza caminatas dos o tres veces a la semana. Con este detalle reveló parte de los beneficios que esta práctica tiene para el tratamiento contra el cáncer: ayuda a reducir la fatiga, protege el sistema cardiovascular, ayuda al sistema inmune y también a la parte emocional.

“Es de mis momentos favoritos. Pongo el playlist de Hakuna y le dedico a Dios cada paso que doy. Agradezco, le cuento mis miedos o simplemente escucho y me dejo envolver en las canciones”, explicó.

El tratamiento de Jaikel ha avanzado de manera positiva, según ha actualizado ella misma en sus redes sociales. A inicios de este 2026 contó que desde diciembre dejó de someterse a la quimioterapia.