Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, revela la noticia más dura sobre su cáncer: esto fue lo que dijo

Carolina Jaikel ha contado con el incondicional apoyo de su esposo el exfutbolista Bryan Ruiz en su lucha contra el cáncer.

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, sorprendió a sus seguidores con una fuerte noticia sobre su lucha contra el cáncer. La información que compartió en su perfil de Instagram podría preocupar a muchos, pero ella enfrenta la situación llena de esperanza.

Desde que recibió el diagnóstico de que padecía cáncer de pulmón con metástasis ósea, Jaikel se ha encargado de compartir detalles de su lucha y tratamiento con sus seguidores en redes sociales, lo hace para inspirar y llenar de fe a quienes reciben sus mensajes.

Ahora la noticia es dura, pero también llegó como inspiración. Jaikel reveló que el cáncer que padece está en fase 4. “Cuando uno transita la vida con un diagnóstico de un cáncer fase 4- que los doctores dicen que no se cura- cada día es un milagro, pero hay días como hoy, que no solo se sienten como un milagro, sino como un abrazo de Dios”, escribió en el posteo que realizó este sábado 31 de enero.

Aunque la noticia es dura, Carolina aprovechó para compartir con sus seguidores detalles pequeños de su vida que para ella significan mucho, y lo hizo acompañando el posteo con varias fotografías suyas con su familia disfrutando de la naturaleza de Costa Rica.

“Respirar el aire puro y, sobre todo, ver el asombro, la felicidad y escuchar las carcajadas de mis hijos y mi sobrino, eso es amor de Dios”, escribió.

La publicación de Jaikel provocó varios comentarios de apoyo. “¡Te admiro tanto! La cara y la fuerza que le ponés a la vida”, “¡Qué testimonio! Gracias por compartirlo”, “Siempre positiva y muy llena de vida, eso nunca te deja caer”; fueron algunos de los mensajes que recibió.