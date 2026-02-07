Bryan Ruiz sobre el cáncer de su esposa, Carolina Jaikel: ‘Uno desearía que le pasara a uno y no a la persona que más ama’

Bryan Ruiz no habló como futbolista ni como técnico, sino que quien abrió su corazón como nunca antes fue el esposo y el padre de familia, que decidió ponerse la cinta de capitán en su propia casa cuando al amor de su vida, Carolina Jaikel, la diagnosticaron con cáncer de pulmón y metástasis ósea.

La charla se dio de manera espontánea y natural al entrar al Camerino de su ídolo Wílmer López y del periodista Antonio Alfaro, como se llama ese programa de entrevistas que ellos publican en el canal de Youtube ElPato&Toño.

Que Bryan estuviera con ellos, vistiendo la indumentaria de Liga Deportiva Alajuelense tras volver al fútbol como técnico del equipo U-21 de los rojinegros, lleva implícito el mensaje de que Carolina está mejor, y eso alegra hasta a quienes no los conocen.

“Con respecto a mi esposa, gracias a Dios va bien, esto es un proceso largo y seguramente llevará tiempo de seguir nosotros en exámenes, en situaciones, en cosas, pero gracias a Dios avanza bien”, comentó Bryan Ruiz.

Dijo que ya vendrá su momento para que ella misma salga a hablar del tema, si es que en algún momento quiere hacerlo.

“Yo creo que sí es un tema que lo ha mantenido un poco para ella, igual, públicamente en Instagram y otras redes sociales pone ciertas situaciones que ella va viviendo y la gente le contesta de una manera que es muy gratificante para ella, que la ha ayudado mucho”, relató el exfutbolista, a quien ahora lo apasiona el tenis.

De hecho, recordó que mientras jugaba un partido de esa disciplina, el amigo al que enfrentaba le dijo: “Lo de Carolina es increíble”. Y seguidamente le explicó por qué razón le hacía el comentario.

Le contó a Bryan que acababa de ver un posteo de Caro, diciendo en redes que tuvo sesión de quimioterapia y que fue a hacer ejercicio, porque eso la hace sentirse bien y que la ayuda mucho. Y que eso lo llevó a reflexionar, porque se encuentra con salud, y que había amanecido con una pereza de levantarse.

Bryan Ruiz habló largo y tendido sobre cómo su familia se acercó a Dios luego de que su esposa, Carolina Jaikel, fue diagnosticada con cáncer. (Camerino / Canal de Youtube ElPato&Toño/Camerino / Canal de Youtube ElPato&Toño)

Bryan sonrió cuando escuchó esas palabras de su amigo, porque esa es la energía que su esposa le transmite a muchas personas.

“Eso y muchas cosas más de mensajes de ella y familias que ha ayudado, o que las ha motivado la historia de ella, es fundamental para nosotros y muy gratificante para ella, para nosotros, y en algún momento ella también va a estar lista para ir a dar una entrevista”, citó.

Cuando le consultaron qué tan diferente es el Bryan que dejó el fútbol de lado en ese momento por una razón familiar de peso y que acaba de regresar como técnico, respondió que sigue siendo el mismo en muchas cosas, pero algo sí varió.

“Gracias a Dios yo siempre me he sentido bien conmigo mismo, con mi forma de ser; pero sí en nuestra vida espiritual ha mejorado muchísimo, nos ha acercado muchísimo a Dios. Nosotros siempre hemos sido católicos, siempre hemos sido de rezar, de orar, pero como dicen, a veces de perilla.

”Como que estamos ahí, creemos en Dios, creemos en el bien, rezamos, oramos con los niños y todo, pero por ejemplo, no teníamos la costumbre de ir siempre a misa”, relató.

Dijo que era como que a veces sí, a veces no, y que sinceramente, tenían tiempo de no ir; pero ahora los domingos fijo puede faltar cualquier cosa en su casa menos ir a la iglesia.

“Vamos a misa y se siente gratificante, se siente lindo, mi esposa comenzó a hacer el Rosario todos los días y se dice que el Rosario es una herramienta, es un arma poderosa en la oración. Ha sido algo muy gratificante en ese sentido, es algo que nos ha llevado más a Dios.

”Pero en general, ha cambiado un poquito en ese sentido. Yo creo que el mayor cambio ha sido de mi esposa y de buena manera, pero sí nos ha unido muchísimo a Dios y a muchas personas que tal vez antes estábamos un poquito alejados”.

Después de que Bryan pronunció eso, Antonio Alfaro tomó la palabra y confesó que su papá atravesó un proceso de cáncer hace dos años, y que hubo un tiempo en que él no quería pedirle a Dios que sanara a su padre, porque si no pasaba, no quería enojarse con Él.

Y que así se mantuvo durante un tiempo, hasta que llegó el día en que sí le pidió a Dios que sanara a su progenitor, y que si no era así, estaban en paz.

Carolina Jaikel ha tenido el respaldo incondicional de su esposo, Bryan Ruiz, en todo momento. (Foto: Instagram Carolina Jaikel./Foto: Instagram Carolina Jaikel.)

Bryan Ruiz: ‘Claro que da miedo’

Tras esas palabras, el periodista dijo que la intención de revelar su experiencia personal era para que Bryan también contara, desde ese punto, cómo ha vivido esta enfermedad de su esposa.

“Es duro, porque en serio uno desearía que le pasara a uno y no a la persona que más ama en este mundo. O sea, yo creo que todos los que hemos estado en esta situación pensamos así. Yo creo que con Dios yo siempre he tenido una relación muy en paz y entonces eso me deja tranquilo.

Y claro que da miedo, este tipo de enfermedades da mucho miedo, pero el estar en paz con Dios hace que uno le pida a Dios que la sane y confía nada más, y tiene fe. Y lo negativo no lo piensa, intenta no pensarlo”.

Bryan Ruiz también mencionó que esa confianza y la fe que él tiene de que todo saldrá bien a veces parece extraño, y hasta la propia Carolina Jaikel le dice: “¿Pero cómo hacés vos?”.

“Y yo: ‘Amor, gracias a Dios creo que fue un don que Él me dio’. Yo he tenido mucha paciencia en esto, sí la he sufrido mucho, hemos llorado bastante, pero he tenido mucha paz en ese sentido”.

Mencionó que ella ha avanzado bastante bien durante estos meses con el tratamiento, porque la quimioterapia que recibió desde el principio comenzó a funcionar bien, al igual que la radioterapia muy específica que le hicieron.

“Eso ha ayudado mucho también en el proceso. Ella hace quimio y tiene días difíciles, bastante difíciles, pero también creo que ha ayudado muchísimo que somos una familia muy unida.

”Los papás de Carolina, la hermana Priscila que nosotros amamos con toda el alma nos ayuda muchísimo, junto con su familia. Y de mi lado también, mi mamá, mis abuelos, mis hermano, tías, tíos… Tenemos mucha gente y eso ayuda muchísimo”, subrayó.

Algo que lo llena muchísimo es que se ha topado en la calle a personas que no conoce y le dicen que están orando por su esposa, o personas que por ejemplo les cuentan que tienen iglesias en seis países, y que en todas también la tienen en oración.

“Es impresionante la cantidad de gente que se ha unido. Y yo creo que eso la ha ayudado muchísimo”, concluyó Bryan Ruiz, con esa fe intacta de que todo va a salir bien.

