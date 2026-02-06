Bryan Ruiz habla por primera vez de la lucha contra el cáncer de su esposa Carolina Jaikel, tras dura noticia que ella dio

Bryan Ruiz ha sido un bastión en la lucha que su esposa Carolina Jaikel libra contra el cáncer.

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, estremeció al país en junio del año pasado, cuando hizo público que le diagnosticaron cáncer de pulmón con metástasis ósea. Desde entonces, ha convertido su testimonio en un libro abierto a través de sus redes sociales, compartiendo a diario mensajes de esperanza en medio de su lucha.

Por su parte, Ruiz ha sido uno de los bastiones de Jaikel en este proceso e incluso renunció a sus puestos en Liga Deportiva Alajuelense porque así lo requería el panorama familiar. No obstante, él optó por el silencio y no se refirió públicamente a la situación.

Ahora, poco después de que la empresaria revelara que el cáncer está en fase 4 y “que los doctores dicen que no se cura”, el ídolo de la Selección de Costa Rica habló por primera vez, de forma pública, de la batalla que libra su esposa.

En entrevista para el programa Acción 360 de ExtraTV, el exjugador rojinegro mostró su gratitud por la solidaridad que ha recibido su familia, calificando de “impresionante” el apoyo que les han manifestado en estos meses.

“Solo Dios hace este tipo de situaciones en las que une a tanta gente para orar por alguien y les agradecemos muchísimo, de corazón, como familia. También deseamos que si están pasando una situación difícil, confíen mucho en Dios, que es el único que puede sacarnos de los momentos difíciles”, declaró.

Además, aunque no entró en mayores detalles, aseguró que Carolina Jaikel se encuentra “bastante bien”.

“Obviamente, es un proceso largo, en el que hay que tener cuidado y seguir paso a paso lo que nos van recomendando; pero por dicha, y gracias a Dios, vamos por buen camino”, concluyó.