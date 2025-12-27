Carolina Jaikel comparte una luz de esperanza tras celebrar la 31 de Alajuelense junto a Bryan Ruiz

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz viven al máximo estos días cargados de alegría, con motivos de sobra para celebrar. En su viaje más reciente a Estados Unidos les confirmaron con exámenes en mano que el tratamiento contra el cáncer está surtiendo efecto en el cuerpo de ella.

Al regresar a territorio nacional, acudieron el 20 de diciembre al Estadio Alejandro Morera Soto. Juntos, desde el palco este disfrutaron lo que pasó en la final entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. Gritaron los goles de Ronaldo Cisneros, Fernando Piñar y Anthony Hernández.

Para Bryan y Carolina fue muy emocionante ver a Alajuelense ganar ese clásico como lo hizo y después de eso, ambos se unieron al cántico de “Liga campeón”, entonado a una sola voz en las cuatro graderías de la Catedral.

El excapitán de la Liga y de la Selección de Costa Rica han compartido con sus seres queridos en esta época navideña y este 26 de diciembre ella dio una actualización sobre cómo se encuentra.

Desde que la propia Carolina Jaikel confesó de manera pública hace unos meses que la diagnosticaron con cáncer de pulmón y metástasis ósea, ella se ha aferrado mucho a Dios.

También ha ido contando detalles de su proceso y cómo lo ha afrontado, inspirando a muchas personas que quizás están pasando por una situación similar, así como a quienes sin conocerla quieren saber de ella, porque a diario la tienen en sus oraciones.

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz vieron la final entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa desde el palco este del Estadio Alejandro Morera Soto. (Carolina Jaikel /Carolina Jaikel)

“Poquito a poco voy volviendo a poder hacer ejercicio más duro. No poder entrenar como antes, me cuesta. Pensamos que cuando tenemos algo mucho más grande, como el cáncer, aprendemos a poner todo en perspectiva; pero somos tan humanos, que muchas veces el ego se apodera igual”, escribió Carolina Jaikel en su cuenta de Instagram.

En esa publicación contó que ha subido un poco de peso, algo que calificó como una bendición y un milagro que le ha regalado Dios.

“Porque cuesta mucho subir de peso haciendo quimio y ese peso ayuda muchísimo al tratamiento. Y a pesar que lo sé, me cuesta a veces no verme como quiero. Por eso es tan importante estar agarrados de Dios siempre, porque solos cuesta mucho, porque el ego nos domina tanto.

”Que Dios siempre nos ayude a tener un corazón humilde que nos ayude a ver las cosas en perspectiva y nos ayude a entender el milagro de cada cosa que nos regala”, reflexionó Carolina Jaikel.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.